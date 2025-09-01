Luis Suárez lanza un escupitajo a rival tras derrota de Inter Miami

El Inter Miami de Lionel Messi sufrió una dura derrota en la final de la Leagues Cup al caer por 3-0 ante los Seattle Sounders, pero lo deportivo quedó rápidamente en segundo plano por un nuevo escándalo protagonizado por Luis Suárez.

El delantero uruguayo, visiblemente frustrado por el resultado, terminó el encuentro enzarzado en una discusión con integrantes del cuerpo técnico rival y las cámaras lo captaron escupiendo hacia uno de ellos, un gesto que ha generado una fuerte polémica y que podría acarrearle sanciones. Su entrenador, Javier Mascherano, intentó restar tensión en la rueda de prensa posterior al señalar que no presenció la acción: “A nadie le gusta que este tipo de cosas sucedan al acabar un partido. Puede que haya habido alguna provocación, pero yo no lo vi”, declaró. Lo cierto es que este tipo de comportamientos no son nuevos en la carrera de Suárez, un jugador que ha combinado un talento goleador extraordinario con episodios que han manchado su trayectoria.

Entre los más recordados figuran el mordisco a Giorgio Chiellini en el Mundial de 2014, que le costó cuatro meses de suspensión; los mordiscos previos a Branislav Ivanović en 2013 y a Otman Bakkal en 2010; la sanción de ocho partidos en la Premier League tras el caso de insultos racistas contra Patrice Evra en 2011; y la mano salvadora contra Ghana en el Mundial de 2010, celebrada en Uruguay como un acto heroico pero criticada en todo el mundo por considerarse antideportiva. A pesar de ser uno de los delanteros más letales de su generación, su carácter y su historial de polémicas han marcado su carrera tanto como sus goles.

El escupitajo en la final de la Leagues Cup refuerza esa dualidad y reabre el debate sobre si la intensidad competitiva puede justificar conductas que traspasan los límites del fair play, dejando la incógnita de si en esta etapa en Estados Unidos Suárez logrará ser recordado más por su fútbol que por sus controversias.