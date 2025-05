La nueva teoría sobre el misterio de las manos vendadas del FC Barcelona llega de Italia: "Seamos claros..."

El FC Barcelona se mide hoy al Inter de Milán en el decisivo partido de vuelta de semifinales de la Champions League y el misterio en torno a los vendajes de los jugadores de Barcelona vuelve a estar en el punto de mira. Desde hace semanas si hay un asunto que enloquece las redes sociales son los vendajes que varios jugadores del Barça han mostrado en sus manos sin que medie ningún parte médico que indique cualquier tipo de lesión. Desde el dopaje a la superstición, decenas de teorías circulan en "X", TikTok o Instagram.

Y lo cierto es que, debido a la cantidad de jugadores que lo han llevado, esta circunstancia resulta cuanto menos llamativa. Si hace unos días un ex médico del Real Madrid avivaba las sospechas de dopaje ahora la nueva teoría llega desde Italia.

La sombra del dopaje

Niko Mihic afirmó que recela sobre el creciente empleo de apósitos en las manos de los futbolistas, un caso que resulta especialmente llamativo en el FC Barcelona.

«Si quieres tener un acceso venoso más fácil, es en las manos y muñecas» comenzó explicando en una entrevista en Marca.

«Podría ser que están diseñando juegos de estrategia, jugando mucho al futbolín y la tendinitis… de la misma manera que podría ser que no han sobornado a Negreira. No sé lo que está ocurriendo, pero lo que quiero decir es que cualquier médico sabe que, si quieres tener un acceso venoso más fácil, es en las manos y muñecas», añadió el que fuera jefe de los servicios médicos del club blanco durante siete años.

«No creo en modas. Yo creo que un jugador no juega con un aparataje que diseña una lesión, una carencia, si no es por hacer algo con eso, no es porque es más guapo», sentenció.

"Hay muchísimos accesos venosos"

Ahora, otro médico se suma al debate. Marco Scorcu, vicepresidente de la Federación de Médicos Deportivos y médico de Cagliari, explicó en 'La Gazzetta dello Sport' su particular teoría sobre el uso muñequeras por parte de los jugadores del F.C. Barcelona.

"Seamos claros, hay muchísimos accesos venosos. Si alguien tuviera algo que ocultar, ¿por qué usaría la muñeca o la mano y luego mostraría un vendaje tan evidente cuando podría hacerlo fácilmente en zonas menos visibles del cuerpo? Y sobre todo, una vez utilizado ese acceso venoso, como ocurre en los análisis de sangre, al cabo de media hora ya no es necesaria la protección. Hablamos de clubes y federaciones con protocolos muy estrictos; es más lógico atribuirlo todo a una cuestión de superstición que a algo relacionado con el acceso venoso. Lo digo en serio, creo que es más un jugador supersticioso porque marcó con un vendaje y, por lo tanto, quiere conservarlo incluso después de la enfermedad, que una inyección intravenosa", comenzó relatando.

El médico añadió que solo ve normal su uso para facilitar la curación de una patología previa y "ni quiero vislumbrar, un segundo propósito".

"Tuve dos que lo hacían con regularidad por esguinces de muñeca. Los porteros lo hacen constantemente, ya que están acostumbrados a sobrecargar esa parte del cuerpo y sufren numerosos traumatismos en las muñecas. A veces, el vendaje permanece incluso después de que se haya resuelto el problema, pero siempre lo achaco a una patología en esa zona", concluyó.

¿Mantendrán los jugadores del Barça su vendaje fetiche en el decisivo partido de esta noche?