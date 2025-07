El "olvido" de Lamine Yamal que indica que algo se ha roto con Nico Williams

Lamine Yamal se convirtió en uno de los protagonistas de las negociaciones entre el Barcelona y Nico Williams, mostrando su apoyo al lateral navarro y haciendo guiños constantes en sus redes sociales para que la llegado de su amigo en la selección fuera una realidad. Sin embargo, todo se fue al traste cuando el menor de los Williams sorprendió a propios y extraños al anunciar su renovación con el Athletic Club hasta 2035.

La noticia cayó como un jarro de agua fría en las oficinas del Camp Nou, donde se daba casi por hecho su fichaje. Lo que parecía un simple trámite se ha convertido en un revés que ha desatado malestar, decepción e incluso tensiones personales.

Las "Barbaridades" de Nico

Desde Barcelona, visiblemente molestos, se lanzaron contra el futbolista denunciando las supuestas "barbaridades" que habría exigido. Según los medio catalanes, no solamente exigía un puesto garantizado como titular indiscutible y en su posición, la de extremo zurdo, sino que también reclamaba una prima por firmar astronómica para él y para su agente, un contrato de más de seis años de validez, y un sueldo descomunal. Quería convertirse en uno de los mejores pagados de la plantilla, y tener unos privilegios de estrella, que en el Camp Nou no estaban dispuestos a aceptar.

Nico - según estas informaciones, pedía un salario aproximado de 15 millones de euros netos al año, un importe que quería que se incrementara en función de unos variables por su rendimiento y por los títulos conseguidos, y una ficha que fuera aumentando a medida que avanzaran las temporadas, hasta llegar a los 27 ‘kilos’. Es decir, que se situaría muy por encima de otros pesos pesados del vestuario azulgrana, como Pedri González, Raphinha Dias o incluso Lamine Yamal.

Los dardos de Lamine y su padre

Pero el "no" del navarro también provocó la reacción de Lamine Yamal y su padre. Nasraoui publicó en sus redes sociales una historia que, aunque sin mencionar directamente a Nico Williams, fue leída por muchos como una indirecta cargada de intención. La imagen era simple pero simbólica: el escudo del FC Barcelona acompañado por la canción “No puede confiar” del rapero Skinny Flex, cuya letra repite una y otra vez que “no se puede confiar en nadie”. Un mensaje crudo, directo, difícil de malinterpretar. Por su parte, El extremo del FC Barcelona compartió una historia en su Instagram de una canción del artista Morad.

"Y lo mío he conseguido y a nadie yo le he pedido, y ni siquiera yo he tenido que humillarme. A los míos yo he ayudado, yo sigo en la calle, dime quién coño va a quitarme", compartió Lamine Yamal en su stories de Instagram. Un mensaje que muchos han interpretado como un posible 'dardo' a Nico Williams.

El llamativo "olvido" de Lamine

Pero ahora, un olvido de Lamine parece confirma que algo se ha roto con Nico Williams. Desde Jijantes llegaron a asegurar que Nico había reservado un espacio en Cataluña para celebrar su cumpleaños. E incluso se afirmó que podría tratarse de una fiesta conjunta ya que los cumpleaños de Nico (12 de julio) y Lamine (13 de julio) son consecutivos.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad y un llamativo "olvido" de Lamine demuestra que su relación está tocada. Mientras que la selección española sí publicaba un vídeo para felicitar al diez rojiblanco en con el gol que marcó en la final de la Eurocopa, en redes sociales no hay referencia alguna por parte de Yamal como tampoco la hay de otros internacionales blaugranas que comparte el vestuario de la selección con el lateral navarro. Tampoco parece que haya sido invitado a la megafiesta de la perla blaugrana en una lujosa Villa en la comarca del Garraf.

Su silencio no ha pasado desapercibido y la polémica está servida.