La opinión de Xavi y su explicación al planteamiento tan defensivo del Real Madrid contra el Manchester City

El Real Madrid se clasificó para las semifinales de la Champions después de eliminar al Manchester City en un ejercicio de resistencia, en el que tuvo que defenderse y defenderse, sobre todo a partir de la segunda parte, hasta llegar a los penaltis y ser mejor ahí. El conjunto de Chamartín ha recibido alguna crítica por el planteamiento tan defensivo. Contesto Ancelotti: “No me sorprende la crítica, cada uno es libre de opinar. Yo no he encontrado a ningún madridista triste. Hay que saber manejar bien la pelota y también saber no tenerla”, afirmó el entrenador del Real Madrid.

Xavi fue preguntado antes del Clásico si hubiera firmado clasificarse jugando así. El técnico azulgrana siempre defiende que importa la victoria e importa el cómo. También ha dicho: "Esto va de ganar". Xavi encontró una explicación para el planteamiento tan defensivo del Real Madrid. “El Madrid se tuvo que defender, al final estás delante del mejor equipo del mundo, en mi opinión. A veces no es que lo quieras tú, es que te somete el rival. A nosotros nos pasó por ejemplo ante la Real Sociedad, no es un escenario que queramos, pero a veces no te deja el rival, y más el Manchester City que a partir de la segunda parte te aprieta y no te deja y te aprieta”, opinó Xavi, pero las alabanzas al Real Madrid no terminaron ahí.

“Se tuvo que defender y defendió muy bien, y también es lícito. Son partes del juego que también hay dominar y el Madrid lo sabe hacer. Ya lo hizo aquí en el partido de la primera vuelta, la primera parte fue nuestras y sólo fue un 1-0. Mañana tenemos que ser efectivos porque el Madrid lo es, defiende bien, es efectivo, te corre al espacio que son de los mejores del mundo, hacen transiciones que son feroces, veloces... Es el Madrid, uno de los mejores equipos del mundo y de los últimos años”.

¿Suerte?

Después de eso, el entrenador azulgrana aprovechó para dar valor a su equipo. “Lo hacen porque han ganado muchas veces. Eso también te da tranquilidad, menos urgencias, más confianzas, y porque es muy buen equipo. Se dice 'suerte', yo no creo que la suerte, creo en el trabajo defensivo que hicieron, en la solidaridad que mostraron, todo el mundo trabajó, los tres de arriba trabajaron más que nunca, hicieron coberturas... Si, el Manchester City lo tuvo en sus manos y falló ocasiones claras, pero es el fútbol. No es casualidad, el Real Madrid en los últimos tres años ha eliminado dos veces al mejor del mundo, y estamos compitiendo nosotros con este equipo en España, con el Real Madrid”.