El palco vip más cutre del futbol español deja en vergüenza al FC Barcelona

No es la primera vez que el descuidado estado del camp Nou deja en mal lugar al FC Barcelona. Una usuaria de TikTok ha publicado un sorprende vídeo de uno de los palcos vips del coliseo blaugrana que no ha dejado indiferente a nadie. No parece un palco vip de un equipo de fútbol de Primera División y mucho menos de un club del nivel de los culés.

La usuaria @yol__b, ha grabado un singular tour panorámico del habitáculo (palco vip lateral) para mostrar lo que se encontró cuando llegó al lugar que había reservado para ver el encuentro junto a su novio al que había traído desde Madrid para disfrutar del partido. Tras compartir su sorpresa por lo anticuado del palco y su deficiente estado, la joven firmaba a modo de sorna que -al menos- tenía enchufes, sofás, bebidas en la nevera y conexión a internet.

El vídeo también muestra los asientos exteriores del placo y su visibilidad. ¡Mejorable!, concluye la joven en un vídeo que está dando mucho de que hablar en las últimas horas. Aunque muchos usuarios han alabado el estilo "vintage", la mayoría se ha mostrado sorprendido por su diseño.

No es la primera vez que un vídeo publicado en redes sociales deja a la vista las vergüenzas del Camp Nou. El pasado mes de noviembre, Xavi Hernández vivía su segundo duelo al frente del FC Barcelona en el Camp Nou. El técnico catalán no logró pasar de un empate ante el Benfica pero más allá de lo deportivo, el encuentro dejó unas lamentables imágenes sobre el estado en el que se encuentra el Camp Nou.

La lluvia no cesó durante todo el partido y en la grada se pudieron ver los numerosos desperfectos que sufre la infraestructura con grandes cascadas de agua sobre los espectadores, un situación bochornosa que ha vuelto a ser denunciada por los aficionados en redes sociales. unas críticas que también se produjeron en el estreno de Sergi Barjuan como técnico interino tras la destitución del Koeman.

“Por favor @FCBarcelona_cat y presidente @JoanLaportaFCB , hace días que estos asientos de la boca 38 primera hilera están rotos! Los caracoles q los sujetan están sacados de sitio y ver a los partidos en estas condiciones es complicado. ¡Se nos están poniendo las piernas de @Memphis!”, escribieron en la red social.

Unos problemas que Joan Laporta espera solucionar con su millonaria reforma.