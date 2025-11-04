Pafos FC - Villarreal: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de la Champions League

Este miércoles 5 de noviembre, el Pafos FC y el Villarreal CF se enfrentan por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26. El Alphamega Stadium de Limassol será el escenario del choque entre estos dos equipos liderados por entrenadores españoles y que aún buscan estrenarse con triunfo en la máxima competición continental.

El Pafos FC, debutante en esta fase de la competición y campeón reciente del fútbol chipriota, llega con ilusión y ganas de hacer historia. En la liga doméstica, tras 9 jornadas, venció recientemente 1-0 al AEL Limassol del mexicano Guillermo 'Memo' Ochoa, mostrando solidez ante rivales directos. En Champions, el conjunto de Juan Carlos Carcedo suma 2 puntos tras dos empates a cero (frente al Kairat Almaty y el Olympiacos) y una dura derrota (1-5 contra el Bayern Múnich). La escuadra chipriota destaca por sus cinco porterías a cero en los últimos ocho partidos europeos, aunque su reto más grande es mejorar la eficacia ofensiva, con un solo gol anotado en esta fase.

UEFA Champions League play-offs, 1st leg - Crvena Zvezda vs Pafos ANDREJ CUKIC Agencia EFE

Carcedo ha expresado su ilusión por protagonizar un momento histórico para su club y para el fútbol chipriota, enfrentándose a un rival de mucho nivel al que respetan. "Sé cómo trabaja Marcelino desde hace mucho tiempo. El otro día estuve viendo el partido del Rayo y fue muy superior. Trataremos de competir lo mejor posible. Nosotros en casa jugamos buenos partidos", señaló el estratega español.

Por su parte, el Villarreal llega tras un sólido 4-0 ante el Rayo Vallecano en LaLiga, con una destacada actuación de Gerard Moreno, quien además acaba de cumplir 300 partidos con la camiseta amarilla, un hito histórico para el club. En la Champions, el submarino amarillo suma 1 punto de 9 posibles tras empatar frente a la Juventus (2-2) y perder contra el Tottenham (1-0) y el Manchester City (0-2). Los groguets, aunque sólidos en la competición doméstica, tienen la necesidad de sumar su primer triunfo europeo para reengancharse en la lucha por la clasificación.

Villarreal vs. Rayo Vallecano Andreu Esteban Agencia EFE

Marcelino García Toral ha señalado que el Villarreal buscará mantener su identidad de juego: "No vamos a renunciar a nuestra idea, pero siempre hay matices. Jugamos con un equipo cuya posesión es clave en su juego y debemos defender bien. Debemos tener personalidad y control para tomar las decisiones correctas en cada momento".

Marcelino y Carcedo, un duelo con historia

En un plano anecdótico que añade atractivo al encuentro, Marcelino y Carcedo se cruzaron 6 veces en LaLiga y dos veces en Europa League midiendo a sus respectivos equipos entre 2013 y 2016 pero en roles diferentes. El balance es favorable para el Sevilla de Carcedo (6V, 1E y 1D), quien estuvo asistiendo a Unai Emery hasta 2020, incluyendo un global de 5-2 en octavos de la Europa League 2014/15. Ahora, el duelo se presenta como la primera batalla en la élite europea donde ambos dirigen sus equipos desde sus respectivos banquillos.

Horario y dónde ver online TV el Pafos FC - Villarreal, UEFA Champions League

El partido comenzará a las 18:45 horas (hora peninsular española) y será televisado por M+ Liga de Campeones (M60 O115) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus+. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Pafos FC - Villarreal CF

Pafos FC

Michael; Bruno, Luckassen, David Luiz, Pileas; Šunjić, Pêpê; Quina, Dragomir, Oršić; y Dimata.

Villarreal CF

Arnau Tenas; Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga, Cardona; Pepé, Pape Gueye, Comesaña, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.

Árbitro: Sven Jablonski (Alemania)