El pobre dato de Carlo Ancelotti en LaLiga que quiere cambiar ya

Nunca un Real Madrid entrenado por Carlo Ancelotti había tenido tan pocos puntos en la jornada 23 (50) como este. El curso pasado, cuando hizo una temporada memorable, ya sumaba 58, pero el año tras ganar la Décima llegó a la jornada 23 con 57 puntos y no se llevó ese campeonato.

Y, sin embargo, pese a esa puntuación tan pobre en comparación consigo mismo, el Real Madrid va líder de LaLiga. Eso demuestra que la irregularidad en el equipo blanco ha sido menor, hasta ahora, que la de sus rivales. Pero, con el final ya cada vez más cerca, va a ser complicado recuperarse de los errores. Se tienen que terminar esas dudas o tropiezos y, por eso, ayer Ancelotti se puso serio para hablar del choque contra Osasuna en El Sadar.

«Somos un equipo que entiende muy bien cuándo es el momento de apretar. Si mañana no entendemos que es momento de apretar, porque hay una Liga muy competida con rivales que están muy cerca de nosotros, nos equivocamos. Es un partido vital», explicaba el entrenador madridista con contundencia.

El partido de Mánchester como punto de inflexión

Después del encuentro del martes en el Etihad, en Champions, contra el Manchester City, Carlo Ancelotti hizo algo inusual: subió una publicación a las redes cuando pocos días antes había asegurado que él era un hombre más de bolígrafo que otra cosa y que no se fijaba en lo que se decía en el mundo digital. «Cuando hay que hacerlo… se hace. Hala Madrid!», escribió el técnico, tan eufórico como sus jugadores y como la afición, pues contra el equipo de Guardiola se vio al equipo que todos querían ver.

Ahora toca que ese «hay que hacerlo» sea todos los días, también en los encuentros entreguerras como el de hoy: «Salimos bien del último partido y tenemos que confirmarlo. Es un encuentro en el que todo lo bueno que hemos hecho en el partido contra el Manchester City tenemos que repetirlo», continuaba Carletto. «Hemos aprendido lo importante que es el sacrificio, lo vimos en el Etihad Stadium. Lo hemos sacado en un partido importante. Obviamente, necesitamos continuidad y mañana va a ser un test muy importante en este sentido».

Porque hasta ahora el Real Madrid ha mezclado actuaciones regulares, algunas convincentes y otras que no ha habido por dónde cogerlas, pero le ha faltado continuidad en su propuesta de juego, en los resultados y, sobre todo, en el esfuerzo colectivo. Tuvo una buena racha de partidos seguidos en LaLiga, pero luego no supo mantenerla cuando se cruzó con el Barcelona. Es como si, pese a las buenas sensaciones que ha dejado en algunos tramos de la temporada, no hubiese encontrado el punto de crecimiento real.

Por eso el encuentro de hoy es importante para el entrenador. Tiene que ver que se repite la actitud general del Etihad, porque el miércoles que viene vuelve el City y porque esto es un no parar hasta que en marzo llegue el parón de selecciones. Es un calendario agobiante del que sólo se puede salir con vida si el Madrid muestra la misma disposición que en el partido de la Champions.