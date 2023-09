La polémica no salpica al balón: España golea a Georgia (1-7) y endereza el camino a la Eurocopa

España tenía un compromiso delicado. Georgia no suena a gran rival, pero es un equipo peligroso con buenos futbolistas, y la selección de De la Fuente llegaba necesitada tras la última derrota contra Escocia y apurada por el tsunami Rubiales, en una semana en la que no se ha hablado demasiado de fútbol. Pero la polémica no ha salpicado la pelota y la selección siguió con la inercia ganadora del último triunfo en la Nations League para firmar un triunfo rotundo y espectacular. Jugó muy bien España y lo mostró en el resultado. Pero no jugó bien por los goles, que fueron muchos, sino por el concepto global que tuvo como equipo. Se esperaba una salida presionante de la animosa Georgia, pero los chicos de De la Fuente directamente no lo permitieron. Se adueñaron de la pelota para compartirla con criterio y, sobre todo, se juntaron de maravilla para recuperarla en cuanto no la tenían. El equipo de Sagnol se resumía rápido: dar un pase y perderla. Y meterse atrás de nuevo para defender el aluvión.

Interpretó el partido perfecto la selección y, sobre todo, lo ejecutó con precisión, con el riesgo al estar muy tirada hacia arriba, pero es un riesgo que se asume para poder llevar a cabo el plan de ser dominador. Fueron profundos los laterales, principalmente Carvajal, y se movieron con inteligencia Fabián, Dani Olmo y Asensio para recibir en la banda y prolongar las llegadas de los defensas o para meterse por dentro y generar superioridad y encontrar siempre a un compañero liberado.

Poco después de que se cumpliera el primer minuto, Asensio ya tuvo la primera gran oportunidad después de un pase preciso de Carvajal desde la derecha. No tardarían en llegar más, como el lanzamiento fuera de Olmo o el centro de Asensio que iba directo a la cabeza de Morata, pero Kvervelia se tiró con todo para despejar de cabeza. No pudo evitar la defensa georgiana el cabezazo de Morata, a pase también del futbolista del PSG, y a partir de ahí fue como una reacción en cadena.

En 20 minutos España encadenó una oportunidad tras otra, los jugadores de ataque se colaban en la espalda de los zagueros y llegaban como querían. Kvervelia se marcó el segundo en propia puerta, Fabián sumó otro anulado por fuera de juego, Mamardashvili despejó una doble ocasión, pero nada pudo hacer con el lanzamiento de Olmo y la contra perfectamente llevaba por Morata y Fabián: para ti, para mí, para ti, para mí, para adentro.

Georgia estaba siendo superada en todo y su estrella no podía brillar porque su equipo ni tuvo el balón ni pudo contragolpear. Kvara mostró un control excelente y algún regate cuando pudo soltarse, pero fueron pocas veces. No fue un buen día para poder brillar.

La mala noticia para España fue que Olmo se hizo daño después de marcar, y Asensio también tuvo que abandonar el encuentro antes del descanso. Esa cadena de lesiones precipitó el estreno de Lamine Yamal, que hizo historia al convertirse en el futbolista más joven en la historia en debutar con la selección española absoluta. Tiene 16 años y 57 días, y en una de las primera pelotas que le llegó intentó una jugada maradoniana en la que regateó a cuantos rivales se pusieron por delante, hasta que en el área se estrelló contra un muro. Quién dijo miedo.

De Georgia y su público hay que destacar el entusiasmo que pusieron en el comienzo de la segunda parte. Empezó a llover fuerte, los aficionados gritaron la salida de sus futbolistas y Chakvetadze marcó pronto. Aunque la tormenta natural siguió y siguió, las ganas georgianas menguaron. España atrapó la pelota de nueva y fue durmiendo el encuentro, para, ya con calma, volver a carga. Morata logró un triplete, Williams también consiguió su tanto y Lamine Yamal no se conformó sólo con debutar siendo un niño, además lo hizo con gol. Cayeron siete y pudieron ser un puñado más.

1-Georgia: Mamardashvili, Azarov, Kashia, Kvervelia, Goholesishvili (Sazonov, 77'), Gagnidze (Gagnidze, 46'), Lobjanidze (Davitashvili, 46') , Aburjania (Chakvetadze, 46'), Kiteishvili, Kvaratshkelia y Mikautadze. Sagnol (Entrenador)

7-España: Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Laporte, Gayá, Rodri (Zubimendi, 72'), Gavi (Mikel Merino, 58'), Fabián, Dani Olmo (Lamine Yamal, 44'), Asensio (Nico Williams, 44') y Morata (Joselu, 72'). De la Fuente (entrenador)

Goles: 0-1 (22'): Morata. 0-2 (28'): Kvervelia, en propia puerta. 0-3 (38'): Dani Olmo. 0-4 (40'): Morata. 1-4 (49'): Chakvetadze. 1-5 (66'): Morata. 1-6 (68'): Nico Williams. 1-7 (73'): Lamine Yamal.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Amonestó a Gavi, Aburjania, Khasia, Chakvetadze, Zubimendi, Kvaratshkelia.

Incidencias: Estadio Boris Paichadze.