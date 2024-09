Las polémicas recomendaciones de Díaz de Mera a Pezzolano en el partido ante el Barcelona: “Que sean faltitas”

Cuando estaba por reanudarse la segunda mitad del Barcelona-Valladolid de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, las cámaras del Estadio Olímpico Lluís Companys captaron una polémica conversación entre el árbitro del partido, Isidro Díaz de Mera Escuderos, y el entrenador de los pucelanos: Paulo Pezzolano.

Según se ve en las grabaciones, el estratega uruguayo abordó al colegiado del partido cuando iban saliendo de los vestuarios a la cancha. Entre lo que se logra entender, Díaz de Mera le comenta que: "Solo os pido eso, solo os pido una cosa. Sé que ellos tienen muchas protestas ¿no? Quiero que no peguéis, que no peguéis ¿vale?". Se puede intuir que Pezzolano le hizo alguna aclaración sobre cómo jugaría su equipo en la segunda mitad, porque debido a ir abajo por tres goles, habría más espacios que el Barça podría aprovechar, por lo que el Valladolid se vería en la necesidad de frenar a los jugadores culés de alguna forma.

Sin embargo, el entrenador se tapó la boca con las manos a la hora de responder, por lo que lo último que se logró captar fue la respuesta del árbitro: "Que sean faltitas solo". Esto ha generado diversas opiniones. Para algunos puede ser algo válido, avisando a los futbolistas visitantes de que no caigan en faltas peligrosas y se dediquen a jugar.

Por otro lado, ha sido criticado debido a que otros muchos asumen que Pezzolano y Díaz de Mera están haciendo acuerdos que no se deberían realizar en medio de un juego, y que el árbitro no tiene que decir a un equipo que no sea contundente ante otro, en este caso el Barcelona. Lo cierto es que, el comentario del árbitro es la muestra clara de que en algún momento pisó el césped vestido de jugador como se sabe que lo hizo en su tierra en la categoría cadete e infantil con Rubén Sobrino.

Estadísticas del juego

Efectivamente el Barcelona supo aprovechar los espacios que el Valladolid dejó y en el segundo tiempo anotó cuatro tantos más. El partido finalizó 7-0 y los culés tuvieron una posesión de pelota del 70% y remataron en 23 oportunidades a puerta; sin embargo, los jugadores pucelanos supieron manejar el tema de las faltas porque, aunque pegaron 11 veces, solo fueron amonestados con amarilla tres jugadores. Claramente la recomendación que hizo el árbitro fue atendida por el equipo de Paulo Pezzolano.