Gabriel Rufián enfada a muchos al acordarse del Real Madrid tras la goleada del Barcelona al Valladolid

El Barcelona está de fiesta tras ganar al Valladoliden la cuarta jornada de LaLiga. Siete goles, tres palos y un gol anulado, pero sobre todo la sensación de que Hansi Flick ha dado con la tecla para una goleada y un fútbol que hacía mucho que no se veía por parte de los azulgrana dejaron en evidencia al Valladolid, que salió dañado de Barcelona (7-0) donde encajó su segunda derrota en su retorno a la Primera División.

El conjunto vallisoletano fue un juguete en manos del Barcelona, donde todo funcionó. En ataque y en defensa, en lo colectivo y en lo individual. El faro fue a veces Dani Olmo, otras Lamine Yamal y lució sobre todo Raphinha, autor de un triplete, el primero de su carrera profesional. "Estamos en muy buena forma y el equipo está trabajando duro. Damos lo mejor de nosotros mismos en los entrenamientos y en los partidos partido. El resultado dice mucho de dónde estamos ahora mismo", comentó el brasileño desde el césped del Estadio Olímpico Lluís Companys. "Me siento bien. Vengo trabajando duro desde que volví de las vacaciones. Sabia que esta temporada para mí sería importantísima e intento ponerme en mi mejor versión para ayudar a mis compañeros y tener más confianza para seguir haciendo buenos partidos"

El entrenador del Valladolid, Paulo Pezzolano, calificó de "lamentable" la actuación de su equipo."Quiero pedir disculpas a la afición y a la ciudad, no se lo merecen. Hoy no se compitió. Fue lamentable. No hay otra palabra. No hay excusas. Pusimos a los mejores que teníamos en la cancha y no pudimos competir", afirmó el técnico uruguayo.

Pezzolano explicó que quiso plantear un partido "similar" al del pasado domingo frente al Real Madrid, en el que el Valladolid compitió mejor pese a la derrota, si bien destacó que el Barça es un rival "diferente" que "tiene jugadores que lo hacen muy bien entre líneas".

"Es un equipo que sabe cómo jugar contra un bloque bajo y tuvimos errores tácticos. Sufrimos en pelotas a la espalda de la defensa. Nuestra idea salir a buscarlos un poco más, pero salíamos tarde", confesó el técnico, quien admitió que el desgaste físico, con tres partidos en apenas una semana, les pesó.

Con todo, Pezzolano subrayó que esta "derrota lamentable" no responde a la imagen real del Valladolid y tampoco puede "opacar" los tres partidos previos del equipo. "Necesitábamos nuestra mejor versión y encontrar la peor del rival para sacar puntos, y se dio todo lo contrario", reconoció.

En Barcelona están tan felices que hasta un aficionado del Espanyol como el independentista Gabriel Rufián celebró la victoria con un mensaje en el que se acordaba del Real Madrid. "Si el Madrid pierde o empata mañana imputan hasta al nieto de Negreira", aseguraba con muy mala intención. Aunque algunas respuestas le siguen, otras han puesto en su lugar. "Cuando eres del Espanyol pero necesitas votos", le dice un seguidor. "Políticos aplaudiendo la corrupción vaya Gabriel", dice otro. "Es que más de vente años pagando dan para varias generaciones", añado otro más.