Nico Williams rompe su silencio y explica lo suyo con el Barcelona

Nico Williams no se va a mover de San Mamés esta temporada. Y no será porque no ha habido rumores durante el verano sobre su traspaso ante el interés de muchos grandes de Europa, enamorados por su actuación en la Eurocopa ganada por España.

Él ha decidido quedarse y rompió su silencio en Dazn, donde explicó las razones de su "no" a todos, incluido el Barcelona, que pensó en juntar al extremo con Lamine Yamal.

"Siempre es bueno que grandes equipos tengan tu nombre en su agenda, eso significa que estás haciendo las cosas bien, pero bueno, siempre he tenido claro que quería estar aquí en el Athletic", explicaba.

"Desde bien pequeño he estado aquí, creo que es un sentimiento diferente que no se vive en otros clubes, pero bueno, con mucha ilusión de hacer las cosas bien, de intentar hacer lo máximo posible por este club y a seguir", agregó.

"Eso es cosa de mi representante. Sí que había acercamientos con muchos clubes, en la Eurocopa yo creo que lo hice bien, es un escaparate mundial", dijo sobre los rumores que lo situaban fuera del Athletic.

"Mi corazón es del Athletic"

"Tuve muchos clubes para elegir, pero mi corazón es del Athletic, tengo contrato aquí, estoy muy feliz en Bilbao y Dios no sabe lo que va a pasar en el futuro. Este año tengo más exigencia, más presión, pero a mí me gusta esa presión, querer hacer las cosas bien. Yo creo que puedo hacerlo, me exijo mucho para tener goles y asistencias y ayudar al equipo lo máximo posible. Hoy no ha podido ser, pero tengo mucha ilusión", concluyó