Una promesa del fútbol, asesinada por sus secuestradores al no poder sus padres reunir el rescate

El mundo del futbol sigue impactado por la última noticia que ha sacudido el deporte rey. El joven portero Cheikh Touré, de 18 años, fue asesinado el pasado sábado, dejando horrorizado al fútbol senegalés.

El fallecimiento de Touré ha sido confirmado por el Ministerio de Integración Africana y Asuntos Exteriores de Senegal tras el hallazgo de su cadáver en Ghana. De acuerdo con información recogida por la Embajada senegalesa en Accra, el cuerpo de Touré fue hallado en la morgue Ebenezer de Tafo, en la región Ashanti, a unos 250 kilómetros de la capital ghanesa. Autoridades consulares enviaron dos oficiales a Kumasi para colaborar con el proceso administrativo y judicial, así como preparar el traslado del cuerpo a su país de origen.

Un engaño mortal

Touré, según informes locales, había sido secuestrado por un grupo de extorsionadores armados, quienes le hicieron creer que iba a asistir a una reunión para unirse a un club profesional.

La estafa provocó que Cheikh fuera tomado como rehén por sus captores, quienes luego exigieron un rescate a su familia a cambio de su liberación. Desafortunadamente, los esfuerzos de la familia fueron en vano y no lograron reunir el rescate, tras lo que los delincuentes cumplieron su amenaza y mataron al adolescente.

Máxima cautela con las ofertas

Las autoridades senegalesas han abierto una investigación en colaboración con la policía ghanesa. En una declaración pública, un portavoz del Ministerio expresó su “profunda compasión por la familia en duelo”. El portavoz aseguró que la investigación se está llevando a cabo “con la mayor atención y prioridad”. Y han instado encarecidamente a los clubes, supervisores y padres a “extremar la cautela ante ofertas no verificadas de pruebas o transferencias al extranjero”.

En un comunicado oficial añaden alerta de que los jóvenes atletas en Senegal deben “siempre pasar por los circuitos oficiales y obtener información de las autoridades deportivas antes de cualquier viaje”.

Cheikh Touré era considerado una promesa del fútbol senegalés y había comenzado su formación en el club Esprit Foot Yeumbeul. Los dirigentes de la academia también pidieron una estrecha cooperación entre las autoridades senegalesas y ghanesas para esclarecer las circunstancias exactas de la tragedia y repatriar su cuerpo a Senegal.