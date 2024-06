El PSG ya se ha pronunciado sobre la millonada que reclama Mbappé: "Pacto de caballeros"

Kylian Mbappé, recientemente fichado por el Real Madrid, ha reclamado al PSG una suma significativa de dinero debido a impagos durante la temporada.

El jugador exige 100 millones de euros al club, argumentando que le retuvieron dos meses de salario, situación derivada de un acuerdo pactado entre ambas partes el verano pasado.

El jugador se encuentra actualmente concentrado con Francia en plena disputa de la Eurocopa 2024, manteniéndose al margen de esta situación.

El pacto de caballeros entre el PSG y Mbappé

El acuerdo en cuestión se estableció entre Nasser al Khelaifi, presidente del PSG, y Kylian Mbappé justo antes de comenzar la temporada. Según este pacto, Mbappé se reincorporó a los entrenamientos dirigidos por Luis Enrique después de haber sido apartado del equipo.

El PSG se aferra a las declaraciones de Mbappé en zona mixta, donde afirmó:

"No he tomado una decisión, pero no importa porque con el acuerdo al que hemos llegado las dos partes están protegidas".

Además, el club parisino sostiene que Mbappé había dejado claro que nunca se iría libre del club, hasta que envió una carta en junio de 2023 indicando su intención de hacerlo este mes de junio, dejando al club protegido.

Según el diario L'Équipe, la cantidad pendiente que reclama Mbappé ronda los 100 millones de euros. Sin embargo, fuentes del club señalan que esa cifra no corresponde a la realidad. Alegan que, considerando el salario bruto anual de 75 millones de euros y la prima incluida, la deuda no se acercaría a la cantidad mencionada.

Negociaciones en curso

Las negociaciones entre los abogados de ambas partes continúan para determinar la cantidad exacta que el PSG debe a Mbappé. La opción más probable es que se llegue a un acuerdo, a pesar del primer aviso enviado por el entorno de Kylian. Una vez cerrado el pacto, el PSG reembolsaría el dinero congelado de su salario de la última temporada.

Una cuestión crucial es si el compromiso verbal de Mbappé puede ser suficiente ante los tribunales. El PSG podría utilizar las declaraciones de testigos presentes en la reunión donde Mbappé dio su palabra de no irse gratis, incluyendo a Luis Campos, Luis Enrique y otros empleados del equipo de trabajo del jugador.

Declaraciones de Kylian Mbappé

El 4 de enero, Mbappé hizo una declaración clara sobre su compromiso con la temporada:

"Estoy muy motivado para esta temporada. Como ya he dicho, tenemos muchos títulos por los que competir. Después, aún no he tomado una decisión, aún no he elegido, pero de todos modos, con el acuerdo al que he llegado con el presidente este pasado verano, poco importa mi decisión porque hemos conseguido protegernos las dos partes y garantizar la tranquilidad en el club para centrarnos en los desafíos que vienen, por lo que lo otro es secundario".

Mbappé destacó la importancia de centrarse en los desafíos del club y contribuir a ganar trofeos, dejando en segundo plano su situación contractual.

La situación entre Kylian Mbappé y el PSG sigue siendo tensa y complicada. Aunque hay un pacto verbal y declaraciones públicas que respaldan la posición del club, la disputa sobre los impagos y la cantidad exacta que se le debe al jugador aún está por resolverse.

Las negociaciones continúan, y ambas partes buscan llegar a un acuerdo que satisfaga a todos y permita concentrarse en los desafíos deportivos que enfrenta el Paris Saint-Germain.