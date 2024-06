Ya no hay ni rastro de Mbappé en el PSG

El Paris Saint-Germain no sólo era dueño hasta hace no mucho de los derechos deportivos de Kylian Mbappé, también tenía los de su hermano menor, Ethan. El joven centrocampista, llegó al equipo de la capital francesa hace siete años. Sepreparó y formó en las divisiones menores del club hasta que debutó con el primer equipo en la pasada temporada, gracias a la confianza que le transmitió Luis Enrique.

Pese a eso, tras el anuncio de su hermano mayor de no renovar con el PSG, también se rumoreaba que el menor de los Mbappé iba a seguir sus pasos y se iría el 30 de junio, cuando también terminase su contrato. De esta manera, lo que era un secreto a voces se confirmó y lo hizo el mismo Ethan por sus redes sociales, con unas emotivas palabras que le dedicó al club de sus amores. En ellas demostraba el profundo cariño que desde su llegada ha sentido por la institución y cómo eso repercutió en quien es hoy. "Por todo lo que me has dado, por todas esas personas sensacionales que has puesto en mi camino y por la manera en que me has hecho crecer, en nombre del amor sincero que te tengo, te digo gracias y adiós, PSG", concluyó en su publicación.

La salida del centrocampista de 17 años no cogió por sorpresa a los directivos del PSG, pero sí aumentó sus molestias. Todo esto se debe a que, al igual que su hermano, el jugador también se va como agente libre y sin dejarle un solo euro a las arcas de Nasser Al-Khelaifi.

Por el momento no se ha confirmado cuál será el próximo destino de Ethan Mbappé. Cuando Kylian anunció su no renovación se habló de la posibilidad de la llegada de su hermano menor al Real Madrid Castilla, pero con el paso del tiempo esta idea se fue difuminando y todo parece indicar que el futuro del más pequeño de la familia estará en su país natal, Francia. Varios equipos de la Ligue 1 han mostrado interés en contar con los servicios del joven centrocampista, entre ellos el Lille, según afirma la prensa deportiva del país.

Cuántos partidos jugó Ethan con el PSG

El hermano menor de los Mbappé destacó principalmente en la categoría sub'19 del PSG que está al mando de Zoumana Camara. En el primer equipo logró sumar 45 minutos en la Ligue 1, divididos en tres partidos, y 39 minutos en la Copa de Francia, distribuidos en dos. Su debut se dio el pasado 20 de diciembre en la fecha 17 de la liga doméstica contra el Metz en el Parque de los Príncipes, en donde compartió unos breves instantes en cancha con Kylian.