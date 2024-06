Guerra total Mbappé-PSG: la millonada que reclama a Al-Khelaiffi

Kylian Mbappé ha presentado una reclamación formal contra el Paris Saint-Germain por salarios y primas impagados por un total de cerca de 100 millones de euros, según adelantó el diario L'Equipe. La reclamación ha sido presentada por los abogados de Mbappé a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa, cuyo reglamento establece que los salarios deben pagarse a más tardar el último día de cada mes.

El medio ya había informado anteriormente de que el PSG no había pagado los salarios de abril y mayo a su estrella -con contrato hasta el 30 de junio pero que ya ha firmado por el Real Madrid para las próximas cinco temporadas-. Ahora indica que el club de propiedad catarí "no parece tener la intención de pagarle tampoco el salario de junio".

No perdonará ni un duro

Mbappé también tendría aún que recibir alguna parte de las primas que debía percibir durante la temporada recién terminada. La reclamación supone un nuevo escalón en la tormentosa relación entre la estrella francesa y el presidente del club, Nasser al Khelaifi.

El jugador, que había sido apartado durante la pretemporada hace casi un año, pudo volver a la disciplina de la primera plantilla tras alcanzar un acuerdo oral con el presidente para, si se marchara sin traspaso, renunciar a algunas primas. Pero se trató de un acuerdo verbal sin que se firmara ningún documento, recuerda L'Equipe, que apunta a que el jugador "tiene claramente la intención de no dejar nada atrás".

Y es que el francés no ha ocultado su enfado por el trato recibido en la última temporada, sabiendo todos que se iba a marchar sin prolongar su contrato, fue bastante claro. “Me dieron a entender que no jugaría más en el PSG, me lo dijeron a la cara, me hablaron con violencia. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo", explicó poco antes del inicio de la Eurocopa.

El delantero francés no jugó ayer en el Países Bajos-Francia, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos, por precaución. En el partido contra Austria se rompió la nariz y, pese a disponer de una máscara protectora, el seleccionador Didier Deschamps ha preferido no correr riesgos.