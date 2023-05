Mbappé renuncia a activar la claúsula de renovación hasta 2025 con el PSG

Kylian Mbappé no tiene intención en estos momentos de renovar hasta 2025 de la mano de la cláusula que firmó cuando renovó con el PSG. El jugador debe ejecutarla antes del 31 de julio de 2023 y si no es así volvería a repetirse lo que ya pasó en 2021 cuando el atacante quiso salir y dejar así un dinero en las arcas parisinas. L’Équipe informa de que el PSG sigue confiado en la continuidad de Mbappé y ahí Luis Campos es una pieza clave.

L’Équipe insiste en que el entorno de Mbappé no ha querido responder al ser preguntado. Los rumores sobre la posible llegada de Mbappé al Real Madrid son constantes. "El Real Madrid obviamente tendrá que estar involucrado si Mbappé está disponible en algún momento en 2023 porque es uno de los mejores. Si no este verano entonces en 2024, porque necesitan un gran atacante", afirmó el Diario Marca hace unos días.

De esta manera, el francés quedaría libre en 2024 y podría llegar gratis al Real Madrid. Eso sí, en el escenario que el francés renovase hasta 2025 obtendría una gran prima de fidelidad. Sin duda, un premio por seguir apostando por el club.

La importancia de Mbappé en el juego del PSG es muy grande. Sin ir más lejos, la anterior campaña registró 39 goles y 26 asistencias, mientras que Messi se quedó en 13 y ocho y Neymar, en 11 goles y 15 pases de gol.

La prensa francesa cargó duramente contra el PSG tras su eliminación en la Champions en lo que está siendo una temporada complicada. "Al PSG le faltó alma y por eso no podemos por tanto estar a la altura de los mejores de Europa. El PSG vuelve a ser burlado por toda Europa por su gran gasto en fichajes y sueldos. El PSG es incapacidad de crecer, sigue ofreciendo estabilidad a jugadores que no la merecen con el tiempo, como Marco Verratti, e inestabilidad a su potencia deportiva, falta de visión. No hay razón para que los mejores jugadores del mundo vengan a París por otra cosa que no sea un mejor contrato que en otro lugar", dijeron.