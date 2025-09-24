El Rayo, estancado desde la primera jornada

La victoria del Rayo en Girona en el primer partido de esta temporada desató el optimismo en Vallecas. En una temporada histórica, con el regreso del equipo a Europa 25 años después, el comienzo no podía ser mejor. Y poco después Jorge de Frutos recibió la llamada de la selección. Era el primer jugador del Rayo en ser convocado por la selección en este siglo. El último había sido Luis Cembranos hace también 25 años, cuando parece que pasó todo lo mejor en Vallecas.

De Frutos se estrenó con la Roja jugando 22 minutos en la goleada (0-6) contra Turquía, pero el debut del equipo en la temporada no está cumpliendo lo que prometía. Desde ese triunfo contra el Girona de Míchel, el Rayo sólo ha ganado en la fase previa de la Conference League contra el Neman Grodno. Europa no ha sido una distracción todavía porque la Conference debuta la próxima semana. En Liga ha sumado dos empates, aunque uno de ellos contra el Barcelona en Vallecas, y dos derrotas, en las visitas al Athletic Club y Osasuna. Tampoco De Frutos, que consiguió uno de los goles contra el Girona, había vuelto a marcar hasta el último partido contra el Celta.

El gol es uno de los problemas del Rayo. Sólo ha marcado cinco, uno por jornada, pero tres los concentró en Girona. Aunque Íñigo Pérez, el entrenador, cree que merecían algo más en las últimas jornadas. «Tenemos menos puntos y eso nos genera frustración, pero en ningún caso digo que no estamos bien», afirma.

Pero la situación del Atlético no es mucho mejor que la del Rayo. Un punto por encima están los rojiblancos en la clasificación, con un empate más y una derrota menos que el equipo vallecano.

«No podemos quedarnos sólo en si tiene una mala racha o viene de una dinámica negativa. Hay que ser consciente de que el potencial que tiene es muy alto. Aunque ahora parece que no está bien por los resultados, en cualquier momento puedes ser tú una víctima», dice Íñigo. «El Atlético lleva años siendo criticado por la escasez de juego, pero siempre que lo analizo tengo la sensación de que es un equipo que juega muy bien. Es uno de los equipos que más me gusta», añade el técnico vallecano. «Simeone es un entrenador ideal», asegura el preparador rayista.