El Atlético sigue buscando a Julián Álvarez

Julián Álvarez marcó el primer gol de la temporada para el Atlético en el estreno en Liga y desde entonces parece haberse torcido todo. En Mallorca, el pasado domingo, falló un penalti y después maldijo al ser sustituido en la segunda mitad. «Siempre a mí», se quejaba. No ha vuelto a encontrar el gol el argentino, que se perdió el partido contra el Liverpool por una lesión y que en los dos siguientes ha sido uno de los cambios.

Simeone trata de recuperarlo, ahorrándole minutos en los últimos encuentros y también en la sala de prensa. «Entendía que necesitábamos a Sorloth para alguna situación más profunda. Todos los jugadores se enojan cuando les cambian, es normal», dijo después del partido de Mallorca.

«El otro día hice lo que entendía que el equipo necesitaba. Es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. No hay más. Esperamos que pueda encontrarse con lo más importante que tiene un delantero, que es el gol, y que el equipo lo ayude para tener situaciones para que él concrete porque vive de eso, porque vino para eso y porque necesitamos su mejor versión», explicaba el Cholo en la conferencia de prensa previa al partido contra el Rayo.

Julián fue la temporada pasada el máximo goleador del Atético, con 29 goles entre todas las competiciones, 17 de ellos en Liga. Parecía entonces que se había criado en la cantera rojiblanca, apenas necesitó periodo de adaptación, pero la vuelta del verano ha sido dura. Aunque el curso pasado no marcó hasta la quinta jornada, el papel de Julián ahora es el de referencia absoluta en el ataque del Atlético.

Lo que hace un año era Griezmann ahora es él. Y más en un partido como el del Rayo en el que Simeone no puede contar con Sorloth, expulsado en Mallorca de manera exagerada por entrar con la plancha en una disputa. «La jugada del otro día podía haber sido una amarilla. El árbitro interpretó roja. Vale, pero no creo que fuera una expulsión clara», se queja Simeone. Tampoco Sorloth está al nivel del curso pasado. «Confiamos mucho en Alex. La temporada pasada hizo un montón de goles y necesitamos su mejor versión. Para eso le vamos a exigir que nos ayude como nos ayudó el año pasado», añade el Cholo. El Atlético tiene un problema de gol.