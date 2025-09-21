Acceso

Deportes Fútbol

LaLiga

La polémica del Mallorca - Atlético: así ha sido la roja a Sorloth, tras la llamada del VAR

El delantero noruego vio la roja en el minuto 72, con 0-0. Se adelantó el Atlético con el gol de Gallagher, pero el Mallorca empató a través de Muriqi. Los locales pidieron mano en el tanto rojiblanco

PALMA DE MALLORCA, 21/09/2025.- El defensa del Mallorca Antonio Raíllo en el suelo con molestias este domingo, durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA SPorts, entre el Real Mallorca y el Atlético de Madrid, que se disputa en el estadio de Son Moix de Palma de Mallorca. EFE/ CATI CLADERA
Sorloth se interesa por Raíllo tras la acción que acabó en su expulsiónCATI CLADERAAgencia EFE
Francisco Martínez
Creada:
Última actualización:

El Atlético de Madrid jugó los últimos 18 minutos de su partido contra el Mallorca, más los siete de añadido, con un futbolista menos por la expulsión de Sorloth. El delantero noruego entró en el minuto 63 por Julián Álvarez y vio la roja directa en el 72.

Fue necesaria la intervención del VAR. Sorloth entró a por un balón dividido con la pierna en alto. Raíllo se adelanta, toca el balón, y el atacante rojiblanco golpea con los tacos en la pierna del central. La acción del nórdico es peligrosa, aunque, lógicamente, no hay intencionalidad. La jugada de continuo es una cosa, pero con la foto parada, condena a Sorloth, que incluso se interesó por el estado de su rival al entender que le podía haber hecho daño.

El caso es que con un jugador menos, el Atlético consiguió batir a Leo Román, el portero del Mallorca, que estaba siendo el mejor y fue nombrado MVP del partido. Llorente se escapó al espacio, remató, el guardameta despejó y Gallagher sí acertó a la segunda. También hubo polémica por una posible mano del propio Gallagher en el arranque de la jugada.

El conjunto isleño tuvo una gran reacción, empató a través de Muriqi y en los últimos minutos estuvo cerca del 2-1.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas