La polémica del Mallorca - Atlético: así ha sido la roja a Sorloth, tras la llamada del VAR

El Atlético de Madrid jugó los últimos 18 minutos de su partido contra el Mallorca, más los siete de añadido, con un futbolista menos por la expulsión de Sorloth. El delantero noruego entró en el minuto 63 por Julián Álvarez y vio la roja directa en el 72.

Fue necesaria la intervención del VAR. Sorloth entró a por un balón dividido con la pierna en alto. Raíllo se adelanta, toca el balón, y el atacante rojiblanco golpea con los tacos en la pierna del central. La acción del nórdico es peligrosa, aunque, lógicamente, no hay intencionalidad. La jugada de continuo es una cosa, pero con la foto parada, condena a Sorloth, que incluso se interesó por el estado de su rival al entender que le podía haber hecho daño.

El caso es que con un jugador menos, el Atlético consiguió batir a Leo Román, el portero del Mallorca, que estaba siendo el mejor y fue nombrado MVP del partido. Llorente se escapó al espacio, remató, el guardameta despejó y Gallagher sí acertó a la segunda. También hubo polémica por una posible mano del propio Gallagher en el arranque de la jugada.

El conjunto isleño tuvo una gran reacción, empató a través de Muriqi y en los últimos minutos estuvo cerca del 2-1.