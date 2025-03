Rueda de prensa de Simeone, Atlético de Madrid: "Somos crecimiento puro"

Simeone huye de la palabra favorito antes de enfrentarse al Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. Un cruce que llega demasiado pronto para lo acostumbrado y, por primera vez en mucho tiempo, con el Atlético en mejor situación anímica. Los rojiblancos llegan después de ganar al Athletic, el cuarto clasificado, en la Liga y el Real Madrid después de una derrota ante el Betis.

Además, el Atlético no ha perdido en los cuatro enfrentamientos de esta temporada contra el Real Madrid y el Barcelona. "Siempre puse en el lugar donde están a Barcelona y Real Madrid por la historia que tienen. No buscamos nada, tienen los dos un historial tremendo y nosotros somos crecimiento puro", asegura el Cholo.

"La historia en la Champions del Real Madrid es extraordinaria y mañana tenemos una gran oportunidad seguramente", añade el preparador rojiblanco.

Simeone disfruta del momento. "Con mucha ilusión, como si fuese el primer día en el Atlético de Madrid, con la idea con la que llegué el Atlético de llevarlo a un lugar importante en Europa respetando sus valores, respetando su historia como club.

Estamos atravesando un momento extraordinario como club, tenemos que disfrutar de estos momentos y mañana competir de la mejor manera", advierte.

El contraataque, seña del Atlético de Madrid

En la historia del Atlético está también el contraataque como seña de identidad, que Julián Álvarez interpreta mejor que nadie. "Estoy contento porque Julián lo está haciendo bien y el equipo tiene un estilo de juego representado en la historia del club, como siempre jugó, como siempre compitió, como siempre dio batalla y nosotros lo seguimos estimulando", dice.

Y sobre Julián y hasta dónde puede llegar comenta: "No se sabe, es muy joven. Necesita seguir de esa manera, necesita seguir evolucionando. Tiene margen de mejora. Ojalá nosotros como cuerpo técnico y sus compañeros lo podamos ayudar a seguir creciendo. Se le ve pleno, se le ve con energía y con ganas de hacer más y eso influirá para seguir adelante con su rendimiento".

Sobre el partido advierte: "Veo que es un partido con muchísimo respeto ante un grandísimo rival y entiendo que ellos nos respeten de la misma manera. Considero que todos los partidos previos no influirán, esta es la Champions. Si jugáramos contra un rival que no es de nuestra liga no hablaríamos de estos temas. Hablaríamos de las razones para ganar el partido. Para Madrid es espectacular, para España tener un equipo en cuartos va a ser muy bueno también y para nosotros que vamos a jugar el partido, disfrutarlo. Es un partido importantísimo, con un rival al que tenemos mucho respeto y preparados para lo que tenga que venir", afirma.