Manchester City-Real Madrid: El reto de los retos

A Carlo Ancelotti le preguntaron si anoche iba a dormir. Él fue claro. Si cenó poco, entonces ha dormido sin problema. «Me quita el sueño si ceno demasiado esta noche. Yo tengo muchísima confianza en mi equipo y estamos muy, muy bien. Nada me quita el sueño», decía el entrenador italiano. El Real Madrid se enfrenta al reto de los retos esta temporada, el muro más alto para escalar y más cuando el año pasado protagonizó el peor partido de la segunda era de Ancelotti. «No hay que mirar al pasado, tenemos que mirar al partido de mañana y cómo plantearlo teniendo en cuenta lo que ha pasado hace una semana», decía ayer el entrenador madridista para espantar todos los posibles fantasmas. «Hay que competir, luchar y tener confianza. El resultado es igualado, hay otros 90 minutos y todo puede pasar. Tenemos la confianza de tener la calidad para crear problemas».

El Etihad es el peor campo de Europa para las hazañas. El equipo de Guardiola suma 41 partidos sin perder en su campo. Puede que le falte la magia y la historia de los otros grandes estadios de los clásicos equipos europeos, pero es un lugar en el que es muy difícil hacer daño al equipo local. «La estadística cada uno la puede dar como quiera. Yo digo siempre que la estadística está hecha para romperla y hay muchos casos de partidos donde el Real Madrid nunca había ganado y después ha ganado», explicaba con contundencia Carlo Ancelotti.

«Con nuestra gente somos más fuertes. La temporada pasada queríamos hacer olvidar la eliminación de la campaña anterior en el Bernabéu. Ese 4-0 fue una manera de pedir disculpas a nuestra afición, pero esta temporada será otro partido. Equipos distintos, rachas distintas. Confiamos porque jugamos en casa, aunque sabemos que será muy duro porque jugamos contra el rey de la competición», decía ayer Bernardo Silva, uno de los mejores futbolistas del equipo inglés.

El partido del Santiago Bernabéu fue muy igualado, con superioridad del Real Madrid en la primera parte, gracias a sus contras, pero después en la segunda mitad, el City se rehizo y dominó el balón y el partido, evitando las rápidas transiciones de Vinicius y compañía.

«Creo que el madridismo está tranquilo, no creo que este inquieto. El aficionado del Real Madrid en esta competición tiene que ser el más feliz, no el más inquieto. Yo no veo inquietud, en nuestro ambiente hay mucha confianza», continuaba el entrenador blanco.

No va a haber muchas sorpresas en el once de Carlo Ancelotti en Mánchester. Lo reconoció ayer el técnico. La única duda podía estar en el centro de la defensa, pero como Militao apenas jugó en el partido de LaLiga contra el Mallorca, parece claro que el titular va a ser Nacho. Lo otro sería un riesgo excesivo. El resto del equipo está claro, incluso que Vinicius y Rodrygo se van a pegar por la banda izquierda, que es como hicieron daño a la defensa del City. El técnico sabe que su papel no es tan importante como el de los jugadores: «El fútbol siempre es de los jugadores. Lo he dicho muchas veces y mañana va a ser lo mismo. Me he dado cuenta de lo que ha pasado en la ida, ha sido un partido muy entretenido y creo que los jugadores van a ser, como siempre, protagonistas. Además, es un partido en el que va a haber muchísima calidad en el campo», continuaba el entrenador madridista.

Guardiola, en cambio, dejaba alguna sospecha: «Es imposible imponerse a ellos durante 90 minutos, al igual que ellos no podrán imponerse a nosotros durante 90 minutos. Puede ser mágico», decía el entrenador del Manchester City. «El Madrid siempre quiere atacar y crear ocasiones. Siempre son peligrosos. Y ellos saben que nosotros iremos a por el partido. Y esto es bueno, por eso los partidos han sido buenos estos años. Quizá haya alguna sorpresa de Ancelotti, hay que esperarlo. Ellos también habrán analizado la ida y sí, algo distinto habrá. Tendremos que estar preparados», continuaba.

Pep Guardiola quería convencer a los medios y a sus jugadores que con el Real Madrid enfrente, todo puede pasar. «Lo respeto mucho. Si lo elogio es porque pienso que es así. Si me preguntas, yo te doy mi opinión, pero luego no os lo creéis».