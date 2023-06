El Real Madrid renueva a Modric

El Real Madrid acaba de anunciar una de las renovaciones más esperadas por el madridismo. Luka Modrić queda vinculado a la entidad hasta el 30 de junio de 2024. Por su parte, ya se zanja un debate intenso sobre las dudas del centrocampista sobre si ir a jugar a Arabia. En las últimas semanas los rumores era cada vez mayores. Esta opción no se descarta de cara a la siguiente campaña.

"Luka Modrić llegó al Real Madrid en 2012. En sus once temporadas defendiendo nuestra camiseta ha disputado 488 partidos y ha ganado 23 títulos: 5 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. Modrić ha conquistado en su trayectoria como madridista los máximos galardones individuales, como el Balón de Oro de 2018, el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2018, el Premio al Jugador del Año de la UEFA 2017/18, el Balón de Oro del Mundial de Clubes 2017, y esta temporada ha formado parte del XI Mundial FIFA/FIFPro por sexta vez en su carrera. Además, fue Balón de Oro del Mundial de Rusia y Balón de Bronce en el Mundial de Catar", dijo el club en su página web.

El croata habló hace unas semanas también sobre el relevo generacional: "Los jóvenes lo están haciendo muy bien. Tienen un buen futuro por delante. No están aquí por casualidad, son muy buenos. Seguro que en el futuro lo harán mejor". Eso sí, se mostró contundente con las críticas recibidas en esta transición: "No me molesta. Llevo once años aquí y sé que la exigencia es máxima. Hay muchas cosas que se dicen fuera y es normal, porque el Madrid es el mejor club del mundo. Lo que no entiendo es por qué no hay... no es memoria, no me sale la palabra. Pero me molesta porque parece que ahora Toni [Kroos] y yo no podemos jugar juntos".

El Real Madrid se garantiza un centro del campo brillante tanto en experiencia como en juventud. Las renovaciones de Kroos y Modric son claves para hacer una transición de futuro con otros jugadores más jóvenes como Tchounameni y Camavinga. La incorporación de Bellingham también potencia la superioridad del conjunto blanco en la medular del campo. Otro movimiento estratégico fue atar a Ceballos.