Bellingham llega al Real Madrid con el mítico 5 de Zidane

Jude Bellingham no tiene miedo al reto de jugar en el Real Madrid. Y para demostrarlo, lo primero que ha hecho ha sido elegir un número histórico para arrancar las seis temporadas que ha firmado. El inglés va a llegar el 5 de Zinedine Zidane, un dorsal que duplica el peso de la camiseta, pero que no asusta al ex del Dortmund. "Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Jesús Vallejo por dejarme el número. Charlé con él para comprobar que no le importaba, me ha dejado el número. Es un tío estupendo", aseguraba Bellingham, que siempre ha llevado el 22, pero ahora en el Madrid lo tiene Rüdiger y ha aceptado el desafío de ponerse el de Zizou. "Admiro a Zidane, es enorme el legado que dejó en este club. No intento ser como él, soy diferente, pero me inspira. El 22 es el que he llevado siempre y está en mi corazón, pero ahora estoy encantado del honor de llevar el 5", explicaba en su primera rueda de prensa como futbolista del conjunto blanco.

"La camiseta en sí misma supone una gran responsabilidad, pero Zidane me ha gustado muchísimo, ha sido el mejor y yo intento seguir mi camino y espero estar al nivel de ese número. Coincidimos en la final de París, pero no le quise molestar demasiado, no hemos estado mucho en contacto, es un gran honor seguir sus pasos", continuaba antes de reconocer que es el día más importante de su vida. "Es el club más grande de la historia y no muchos jugadores tienen la posibilidad de jugar para un club tan histórico. Es verdad que había otros equipos interesados (que pagaban más), pero el dinero no es tan importante para mí cuando tomo este tipo de decisiones. No pienso en eso para elegir un equipo u otro. Me encantó el sentimiento que desprende el Madrid, quería que fuese todo muy rápido. Para mí el Madrid es el más grande, lo que no significa que haya otros equipos importantes. Cuando me enteré de que el Real Madrid estaba interesado en mí me dio un vuelco el corazón".

En contacto con Ancelotti

Bellingham ya ha hablado con su nuevo jefe, del que destacó su enorme historial. "Si ves los trofeos que ha ganado entiendes qué tipo de entrenador es. Estoy encantado de que me quiera en su equipo", confesaba un chico que a finales de junio va a cumplir 20 años y que no esconde su sentimiento madridista.

"Creo que el respeto que Inglaterra tiene por el Madrid es extraordinario, el pedigrí es muy importante. He visto partidos de años anteriores, los logros que han conseguido, y siempre me interesó muchísimo. Su historia es lo que hace que sea tan atractivo para mí", decía el séptimo inglés en la historia del club de Chamartín y que podría tener un nuevo compatriota al lado si finalmente llegara Kane en este mercado de verano. "Harry es mi capitán, un jugador de clase mundial, me encanta. Y en cuento a mis padres, lo están celebrando, es un momento muy especial para ellos. Es increíble el respeto que ha manifestado el Real Madrid por mi familia. Están tan contentos porque hemos trabajado siempre para llegar aquí".

Maduro y perfeccionista

"Sé que la exigencia del Real Madrid es muy grande y tengo una gran responsabilidad. En cuanto a la madurez, cuando con 16 años juegas con gente adulta y profesional, tienes que crecer rápido. Tienes que adaptarte. Sé lo que es soportar la responsabilidad y espero hacer lo mismo aquí", comentaba antes de rendirse a los dos mitos con los que va a compartir el centro del campo: Kroos y Modric. "Es una experiencia incalculable tenerlos aquí al lado. La forma en la que juegan, su visión de juego, su experiencia, espero aprender todo lo que pueda, trataré de pegarme a ellos durante las primeras semanas, espero que no les moleste. La combinación de juventud y experiencia es muy buena aquí".

Sobre la forma de jugar que tiene, Bellingham se definió como un todocampista: "Puedo hacer un poco de todo, tengo un amplio abanico de posibilidades y espero poder hacer aquello que me pida el entrenador".