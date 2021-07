Estos son los motivos del enfado de Florentino Pérez con Iker Casillas y Raúl en 2006

Fútbol

“Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”, decía el presidente blanco hace 15 años, cuando ambos jugadores aún formaban parte del equipo y cuando Florentino Pérez había pasado a ser un socio más tras abandonar su cargo. Es decir esos audios se grabaron con el presidente fuera ya de la Junta Directiva. ¿Pero cuál fue el motivo de este enfado?. Cabe recordar que Florentino Pérez abandonaba el club muy decepcionado con la actitud de los futbolistas.

En aquella época el club merengue estaba sumido en una grave crisis institucional y de resultados. Las temporadas 2003-04 y 2004-05 habían terminado sin títulos y con múltiples cambios de entrenador. Carlos Queiroz, José Antonio Camacho, Mariano García Remón y posteriormente Vanderlei Luxemburgo, que empezó la campaña 2005-06. Pero la mala racha del Real Madrid siguió y en diciembre fue sustituido por Juan Ramón López Caro López Caro pero el equipo no reacciona. Deja de ser competitivo en todos los frentes. El 27 de febrero, con el Madrid a la deriva y después de una sonrojante derrota en Mallorca, Florentino Pérez dimite. “He maleducado a los jugadores”, se autoinculpó.

En la rueda de prensa en la que anunció su renuncia, el presidente blanco no se mordió la lengua y señaló claramente a los jugadores. Al ser preguntado por los periodistas, mostró su desencanto con el vestuario, del que dos de sus principales líderes eran justamente Raúl e Iker Casillas, y a los que en cierto modo culpaba de la actitud del resto de la plantilla. Y es que tres años sin títulos es insostenible en un club como el Real Madrid.

No los citó directamente en su rueda de prensa de despedida. Ni a ellos, ni a ningún otro futbolista, pero sí dejó claro que estaba resentido. “Yo los he maleducado. Nosotros hemos hecho una plantilla de grandes jugadores, pero algunos se han confundido y quiero llamar la atención con mi renuncia para que entiendan que lo único que importa aquí es el Real Madrid”, declaró aquel 27 de febrero de 2006.

De hecho en los audios se muestra muy dolido con la actitud de las estrellas del equipo: “Los jugadores son unos egoístas. No se puede contar con ellos para nada y además el que cuente con ellos se equivoca. Te dejan tirado. Yo tengo un concepto horrible de los jugadores, macho, horrible, horrible. Mira que he visto colectivos, pero nunca he visto uno como el de los futbolistas, macho”, soltó por entonces sobre los Galácticos, apodo que se le dio a ese equipo conformado por grandes estrellas como David Beckham, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Raúl, Figo y Zinedine Zidane, entre otros.

De nada sirvieron entonces los esfuerzos de la amplia mayoría de la junta directiva de convencer a Florentino de dar marcha atrás. “Todos me han pedido que reconsiderase mi decisión pero era firme y muy meditada”.

Su marcha no sirvió para acabar con las crisis de resultados e institucional. El Madrid no ganó ningún título y su sustituto, Fernando Martín, también tuvo que dimitir. Posteriormente, Luis Gómez Montejano convocó unas elecciones para el final de aquella temporada que ganó Ramón Calderón.

En 2009, Florentino retorna a la presidencia del club. Ficha a Cristiano, Kaká y Benzema, entre otros.

Con el paso de los años parece que tanto el presidente como Iker Casillas y Raúl decidieron hacer borrón y cuenta nueva y de hecho ambos han vuelto al club como adjunto al director de la Fundación del Real Madrid y técnico del Castilla, respectivamente.