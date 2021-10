El plan definitivo de Ancelotti para el Real Madrid

Fútbol

Cuando Carlo Ancelotti repasa su carrera suele contar que un punto de inflexión como entrenador es la llegada de Zidane a la Juventus: «Zidane en el Juventus cambió mi idea de fútbol. En el Parma rechacé el fichaje de Roberto Baggio, uno de los más grandes talentos del fútbol italiano, porque tenía a Chiesa y al argentino Hernán Crespo. Apostaba por un fútbol que encerraba a los jugadores en posiciones preestablecidas y que no preveía a un media-punta», recordaba hace tiempo. Era un dogmático y no lo sabía. «Si eso hubiera pasado después del cambio de idea que me dio Zidane me habría quedado con Baggio. Con Zidane hice el proceso opuesto. Construí al equipo alrededor del campeón, le hice un traje a medida», reconocía. Mejoró cuando comprendió que los equipos tienen que hacerse a partir de los jugadores que dispones y no intentar que encajar a los futbolistas en tus ideas preestablecidas.

En sus últimos tres encuentros, el Real Madrid empató contra el Villarreal, perdió contra el Sheriff, volvió a perder contra el Espanyol y sobre todo mostró, además de la habitual debilidad defensiva, algo de desorden en las formaciones que planteaba Ancelotti. En el último encuentro, salió con un 4-4-2, con Camavinga y Valverde junto a Kroos y Modric, pero después acabó con un desesperado 4-2-4, que ya se vio en otros encuentros. Era un once que variaba de nombres y de maneras de situarse en el campo. Como si el entrenador no hubiese encontrado el dibujo que necesita la plantilla que tiene este curso. Daba, además, la impresión de caos, de equipo aún en formación cuando ya tiene que empezar a ponerse serio: «Si no hemos mostrado una clara identidad es que algo ha pasado», confesaba Ancelotti antes del duelo de hoy contra el Shakhtar con una sinceridad poco común en los entrenadores. Reconocía el italiano que sus pruebas no habían dado el resultado buscado y que, por tanto, se habían acabado: «He intentado defender con un 4-4-2, como ante el Espanyol, y no ha salido bien», insitía.

El choque de hoy se ha vuelto trascendente tras la sorprendente última derrota en la Champions. Y el rival no es de fiar, que ya le ganó al Real Madrid los dos encuentros del grupo en la última temporada: «La idea es clara y este equipo tiene que jugar 4-3-3», confirmó Carlo. «Luego hay partidos en los que se puede jugar 4-3-3 sin un extremo claro, pero el sistema ideal para esta plantilla es el 4-3-3», explicaba contundente el entrenador madridista.

Pocas veces va a a tener Ancelotti, a lo largo de este curso, 16 días sin jugar, como ha podido disfrutar ahora. El entrenador ha tenido tiempo dar un par de vueltas a sus ideas y coger carrerilla para lo que viene. Y su primera idea es ésa, que el sistema va a ser fijo y hay que competir desde ya con él, porque son días para mostrar jerarquía: «Este partido contra el Shakhtar es muy importante y después está el del Barcelona. Tras este parón tenemos que hacerlo bien. Antes del primer parón lo hicimos bien, después no tanto y ahora tenemos que hacerlo bien. Estamos preparados y motivados», continuaba.

Con el 4-3-3 se olvida de un media punta, lo que puede afectar algo a la posición de Hazard, que se había movido por ahí cuando podía jugar. «Hazard está cansado de tener estos problemas. No está lesionado, tiene una sobrecarga, pero creo que estará ante el Barça u Osasuna», explicaba el entrenador, que tiene que responder siempre una pregunta acerca de la salud del futbolista belga.

Si Benzema es el indiscutible delantero centro y a Vinicius no se le va a mover de la izquierda, Hazard, cuando esté, tendrá que situarse en la derecha. Y mientras siga de baja, allí estarán Lucas Vázquez o Rodrygo, según quiera protegerse o atacar Ancelotti en el encuentro.

Quizá la apuesta definitiva por el 4-3-3 del italiano venga de los futbolistas que ha ido recuperando estos días: «Kroos ha recuperado su mejor tono», dijo y eso le permite jugar con los tres históricos en el centro: «Siguen siendo top y siguen compitiendo. Tenemos la suerte de tener jóvenes también, listos y preparados para todo. Hay que tener en cuenta la edad, la posibilidad de dar minutos a los jóvenes».

Y tiene a Mendy para la izquierda, lo que le da seguridad a la espalda de Vini: «Mendy está disponible, puede ser que empiece el partido o que entre después. Hemos tenido problemas en la banda, sólo estaba ahí Miguel Gutiérrez y hemos recuperado dos laterales izquierdos y eso para nosotros es mucho mejor», decía, haciendo referencia a que Marcelo también se encuentra preparado.