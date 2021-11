La sorprendente lista de Ancelotti para el Balón de Oro

Fútbol

Pese al deseo de los aficionados madridistas, contra el Athletic no van a poder aplaudir a Benzema como ganador del Balón de Oro. Terminó cuarto y los debates futbolísticos no hablaban ayer de otra cosa. El primero, Casillas, que no entendía nada: «Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Para mi, Messi, es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta! Lo hacen difícil otros!», decía el ex portero del Real Madrid compartiendo una sensación común: que Karim Benzema se había quedado demasiado lejos si se compara su año con el de Leo Messi.

«Puede que sí hubiese votado a Benzema», decía Marcelino, entrenador del Athletic, porque ha hecho un año espectacular, pero igual también a Lewandowski, que hizo otro año espectacular. Es muy difícil establecer quién es el mejor porque solo hay uno y es muy complicado y respeto cualquier decisión. Pero si me preguntáis por Benzema me parece un jugador espectacular porque es capaz de crear y de finalizar», continuaba con su razonamiento.

Ancelotti reconocía que su opinión estaba muy lejos de ser neutral porque es entrenador del Real Madrid: «Tenemos que dar el justo valor a esta clasificación. Messi ha ganado y sigue siendo un gran jugador. Para los jugadores los premios individuales son importantes y son una motivación. Pero si no ganan no pasa nada. Ojalá el próximo año gané un jugador del Madrid. Benzema ha hecho una gran temporada y ha quedado cuarto. Él tendrá la motivación de entrenar y jugar bien para quedar primero el próximo año», decía el italiano, que nunca alimenta una polémica que pueda distraer al equipo.

Como entrenador del Real Madrid, hizo su lista de mejores jugadores: «Soy del Real Madrid y no voy a votar a un jugador fuera del Madrid. Si hubiera podido elegir al mejor, hubiera elegido a Benzema. El segundo hubiera sido Vinicius, el tercero Courtois, el cuarto Casemiro, quinto Kroos, sexto Camavinga... Tengo que respetar porque hablar de Messi significa que es el mejor y es una opinión personal».