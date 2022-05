Carlo Ancelotti y su opinión acerca del pasillo del Atlético al Real Madrid

El Real Madrid juega contra el Atlético en el Wanda sin más aliciente de ganar al rival. Porque en LaLiga ya ha cumplido con sus deberes mejor y antes que nadie y ahora mira al último fin de semana de mayo. Es un derbi muy menor para el Madrid, que va a jugar con Lunin en la portería: “La alineación la pensaré mañana, pero sacaremos el mejor equipo. Lo único cierto es que mañana juega Lunin, descansa Courtois”, ha asegurado Ancelotti en la conferencia de Prensa. Aunque el entrenador quiere que el equipo compita: " Estos partidos nos vienen bien porque tenemos la opción de mantener el ritmo, la dinámica, es verdad que no nos jugamos la Liga, pero tener ritmo es muy importante, y respetar la competición, jugamos ante equipos que se juegan mucho. La camiseta nos obliga a hacer lo máximo”, dice.

Tan poco le importa el choque al Madrid que uno de los temas principales de la semana ha sido el famoso pasillo, que el Atlético no va a hacer: “Los italianos no estamos acostumbrados a esto. Cada uno debe hacer lo que quiere y lo que siente. Respetamos al Atleti. Respeto mucho a su entrenador, y a su afición. Si lo hacen bien, si no lo respetamos”, ha continuado el entrenador madridista, un hombre feliz. “Nunca he llegado a este tramo en una situación así. Vaya semana hemos pasado, con la Liga y con meternos en la final. Vamos a intentar ganarla. Sería la mejor temporada de mi carrera”, ha reconocido. Ve cerca el final de su carrera: “Terminar tu carrera en el Madrid sería acabar de la manera mejor. Quiero quedarme muchos años, ganar muchos títulos, pasármelo bien, disfrutar de la ciudad y del club. Y después hacer otra cosa: ser abuelo, marido, aficionado”, ha repetido. Porque sabe que después de entrenar por dos veces al Madrid ya no le quedan muchos retos: 2Si todo va bien aquí, me quedaría hasta los 80. El día que pare con el Madrid, me puedo plantear parar. He disfrutado mucho. Buscar un equipo mejor va a ser complicado”, ha continuado. Además, se ha definido: Soy tranquilo y me gusta lo que hago. Me gusta disfrutar de la vida, no estoy obsesionado con el fútbol. Me gusta el fútbol, pero sin obsesión. Tengo la suerte de trabajar en un mundo que me gusta”. Ha desvelado el secreto del éxito: “La primera cualidad es la humildad. En esta plantilla no hay arrogantes, no hay jugadores con mucho ego. El ego te ayuda para hacer lo máximo, pero es un equipo humilde. Nadie de ellos piensa que es más importante que otro. Ni menos importantes si no juegan todos los minutos. Son capaces de tener esta actitud de humildad cada día. El peso de la camiseta cuenta mucho, el jugador con la camiseta del Madrid siente algo especial”.