Gareth Bale ya sabe dónde va jugar. Y no es en el Getafe

El Mundial de Qatar, que se disputará entre noviembre y diciembre de este 2022 motiva a todos los jugadores, también a Gareth Bale, que ya fuera del Real Madrid, buscaba un equipo con el que mantenerse en forma y llega listo para seguir haciendo historia con Gales, que jugará la máxima competición continental 64 años después, Un acontecimiento único que Gareth, tan despreocupado con el club blanco, no se quiere perder con su selección. De ahí que se haya buscado un equipo para la próxima temporada y no, no es el Getafe, que nunca estuvo cerca de ficharlo, como ha asegurado el experto en fichajes Fabrizio Romano.

Según el periodista que mejor domina el escaparate del mercado de verano, Bale lo tiene casi hecho para empezar en Los Ángles FC. “Gareth Bale ya ha firmado la mayor parte de los trámites con Los Ángeles FC, trato hecho - contrato hasta junio de 2023 con opción de extensión también incluida. Bale será anunciado por #LAFC muy pronto: Cardiff City y Getafe nunca han estado cerca de fichar a Gareth. Ahora, está hecho”, ha asegurado en las redes sociales.

Bale ha sido muy discreto acerca de su futuro, tanto que durante varias ocasiones se llegó a pensar que no iba a seguir jugando al fútbol. Su temporada en el Real Madrid, la de su regreso tras estar cedido en el Tottenham fue tan decepcionante como mucho esperaban. Se marchó del club cuando lo entrenaba Zidane, cansado de no contar para el francés y cuando volvió con Ancelotti se demostró que tenía más culpa el futbolista que el entrenador. Bale, de blanco, no estaba para nadie. El entrenador italiano le dio un par de oportunidades al principo del curso, se lesionó y ya ni contó con él ni Gareth tenía muchas ganas de que contarán con él. Uno de los peores episodios de la triunfal temporada blanco fueron las molestia del Bale antes del partido contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu. Ancelotti no tenía delantero y el galés era una opción más que probable. Pero le dijo que tenía molestias y desde entonces, Carletto confirmó lo que ya sospechaba: Bale no pereguía el mismo objetivo que el resto de sus compañeros.

Se había rumoreado, además del Getafe, que Bale podría jugar en Cardiff, en una categoría menor, pero tampoco se ha dado el caso. Bale está ya de retirada, pero quiere agotar el fútbol que aún le queda. Su motivación va a ser grande antes del Mundial, que es el torneo que tanto ha perseguido y que pone el colofón a una carrera brillante en títulos, pero extraña en cuanto a comportamiento. En Estados Unidos tiene un hábitat perfecto para sus características: una liga competida, pero con menos presión, donde puede desarrollarse sin que se ponga en duda su compromiso y en la que su irregularidad no será un problema tan grave como lo fue en el Real Madrid. Se fue con cinco Champions y una carta emotiva, para dejar el mejor recuerdo posible. Pero la puerta esa ya la ha cerrado. Ahora abre otra.