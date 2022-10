La emoción de Higuaín al hablar del Real Madrid en su despedida del fútbol

Gonzalo Higuaín se retira del fútbol, con 34 años, después de jugar en la liga estadounidense en el último tramo de su carrera, donde aún va a ayudar a su equipo. “Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos”, aseguró el futbolista desde Miami. Es algo que viene pensando desde hace tiempo. Considera que su tiempo ya ha acabado: “La decisión de dejar el fútbol profesional fue tomada hace tres o cuatro meses, se lo comuniqué al club. Llegamos a un acuerdo, no fue de un día para otro. Yo ya venía trabajándolo hace años”, aseguró.

Fue un gran delantero, pero que casi nunca logró quitarse de encima la sospecha de que no daba el nivel en los equipos en los que estaba. Pero sí lo dio en River, Real Madrid, Nápoles, Juventus, Milan o Chelsea. Fue un joven delantero que destacó en el fútbol argentino y que enseguida fichó por el club blanco. “Empecé creciendo en un club enorme como River Plate donde no todo fue fácil” y donde hubo “un momento en las inferiores” donde jugaba poco porque era “‘flaquito’ y no tan alto”. “Mi sensación era que se acababa mi sueño porque sólo quería jugar en River y si no era River habría dejado el fútbol”, expresó.

Tras superar ese momento, llegó el “tan ansiado” de debutar en Primera y de vivir con los ‘millonarios’ “recuerdos que nunca” va a “olvidar”. Después, el Madrid, no fue un salto fácil, porque se fue al centro del mundo futbolístico. Compartió equipo con Benzema y Cristiano Ronaldo. Fue emocionante, duro, pero divertido y en su despedida lo recordó con cariño: “Mi padre entró a mi habitación a decirme que me iban a comprar” , contó acerca de su traspaso al Bernabéu. “Yo le dije ‘no jodas, papá, no estoy para bromas’... era verdad” y termina: ”Jugué 7 años en el mejor equipo de la historia”. “Mi papá me dijo que tuviera respeto y admiración, pero nunca miedo porque si no me iba a quedar en el camino y que si me compraban eran porque creían en mí. Fueron casi siete años en el mejor equipo de la historia, tanto tiempo siendo tan joven, fue una etapa maravillosa”, aseguró.

Después viajó por toda Europa y en todos los equipos dejó goles. 364 tantos al final, 32 tantos en los 75 partidos que disputó con la selección argentina. Al final, pese a todas las dudas que tuvo que aguantar durante grandes tramos de su carrera, deja un brillante historial.

Higuaín se mostró “agradecido” al Nápoles, donde cree que en su tercer año vivió “de lo mejor” de su carrera, y también a “otro grande de Europa” como la Juventus, a Milan y Chelsea, pese a ser “dos pasos breves” y al Inter Miami, con el que le quedan dos partidos de la temporada regular y a la espera de clasificarse para los ‘playoffs’, por “creer” en él.