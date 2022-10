La promesa sobre Lewandowski y Neymar que ha enfurecido a Mbappé con el PSG

Mbappé ha estallado y no puede más. Lleva enfadado con el PSG desde que empezó la temporada, pero ahora se ha filtrado a los medios. Se quiere ir, cansado de no ser protagonista, de no jugar donde quiere, de no encabezar el proyecto y de que no se hayan cumplido las promesas que dice que la entidad francesa le hizo cuando firmó el contrato que le apartó del Real Madrid.

Mbappé no ha hablado, aunque los mensajes que ha ido dejando en las redes acerca de su posición en el equipo de Galtier eran bastante significativos. Ahora se ha filtrado a los medios. Primero a la radio RMC y después Le Parisien, un periódico que maneja mucha información acerca del PSG lo confirmaron. Mbappé lleva desde agosto con ganas de marcharse y ha decidido que se quiere ir en cuanto se abra el mercado de invierno, después del Mundial de Qatar, que siempre se ha dicho que era una de las razones por las que Mbappé se quedaba en París. También según la prensa francesa, Mbappé habría dicho a su familia: “Nos equivocamos, yo el primero”

Pero una vez finalizada la gran cita del mundialista y con Mbappé dispuesto a irse, quién sabe si las puertas de salida pueden abrirse para que se marche. Por él, seguro; otra cosa es que el PSG quiere deshacerse de un futbolista que le garantiza muchos goles con lo mejor de la Champions por disputar. Y está por ver el equipo que puede hacerse con el delantero. El Real Madrid es una incógnita, pero pese a las malas maneras que está mostrando estos últimos meses, sigue siendo, junto a Haaland, la gran figura del fútbol mundial.

Mbappé considera que no aguanta más porque se ha faltado a la palabra dada. En Le Parisien ponen un ejemplo de parte de las promesas que se han incumplido. Según la información del periódico francés a Mbappé le aseguraron que su pareja en el ataque iba a ser Lewandowski y que Neymar abandonaría el equipo. Pero al final, el polaco es la estrella del Barcelona, que peleó por él más que nadie, mientras que el brasileño, amigo de Messi, se ha quedado en París, le discute los penaltis a Mbappé y ha reconocido que su relación con Kylian deja mucho que desear.

Según Le Parisien, todo eso ha provocado que el futbolista esté muy harto y cansado con el presidente al frente, Nasser Al-Khelaïfi, con los dueños en Qatar y con Antero Henrique, director de la Liga de Fútbol de Qatar, y que según el periódico fue el elegido por el país para de las compras y ventas del PSG.

Mbappé no sería el único en irse. Si se marcha, Luis Campos, el asesor deportivo del presidente, fichado este verano por petición del futbolista, también dejaría la institución. Tiene una larga relación personal con Mbappé desde que el jugador era adolescente y no seguiría en el club si no continúa el francés. Campos afirmó hace poco que había sido error fichar a Neymar y Mbappé porque eran dos futbolistas que jugaban en la misma posición