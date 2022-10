Haaland impuso al City una cláusula en 2024 para poder fichar por el Real Madrid

Haaland está en su mejor momento goleador. Así lo ratifican unos números que nadie iguala: de los últimos 18 remates que ha realizado, 14 han acabado dentro de la red. Esto significa una efectividad del 78%. El noruego también ha firmado tres hat-trick en este inicio de competición cuando otras estrellas tardaron mucho más en conseguirlo: Owen (en 48 partidos), Van Nistelrooy (en 59), Torres (en 64) y Luis Suárez (en 71).

En términos económicos, se dispara a 400.000 libras a la semana, pero esto puede tener fecha de caducidad. Fernando Sanz desveló en ‘El Chiringuito’ que existe una cláusula en 2024 que permite al noruego irse del club inglés a un precio asequible y donde el Real Madrid tiene prioridad ante el resto de equipos. Esta cláusula no podrán pagarla equipos ingleses. Dicha cantidad económica asciende a los 200 millones de libras al final de la segunda temporada o de 175 millones de libras al final de la tercera (verano de 2025). Este método ya lo usó cuando fichó por el Borussia Dortmund.

La información va en relación con las palabras del padre de Haaland en un documental donde desvelaba que a su hijo le gustaría ir cambiando de equipo cada dos años y probar todas las grandes ligas. Alfie también confesaba que los mejores destinos para su hijo eran el City, el Bayern y el Real Madrid, en ese orden. Una afirmación que se sustenta en el actual momento de Karim Benzema que podría haber desplazado a Haaland a un segundo plano. Pero lo cierto es que el killer siempre ha hablado maravillas del club madridista y muchos aficionados se ilusionan con su fichaje en 2024.

El promedio de Haaland es de 1,75 goles por partido desde que llegó al City. Además, en casa promedia 2,25. Dobla en goles a Harry Kane, el segundo máximo goleador de la Premier y suma cinco más que Lewandowski en LaLiga o seis más que Mbappé en Francia. “Tiene un instinto increíble ante la portería y sabe exactamente a dónde va el balón. Eso lo heredó de su madre y de su padre, nació con ello... Yo no le enseñé. Lo que Erling hace para nosotros, lo ha hecho antes en Noruega, Austria y Alemania. La calidad que tenemos a su alrededor le ayuda”, dijo Pep Guardiola. El ex entrenador del Barcelona ha encontrado al ‘9′ con el que siempre soñó. El catalán nunca fue de apostar por una referencia en ataque, sea el caso de Ibrahimovic en el Barça pero lo cierto es que está sacado el máximo rédito al internacional noruego.

Michu, director deportivo del Burgos, fue el ídolo de Haaland durante su adolescencia. El ex internacional español habló en la Cadena SER sobre el futuro del delantero: “Para mí es un honor que un futbolista de este nivel me haya tenido de referencia cuando era más joven”, señaló. “Si no tiene ninguna lesión de gravedad, puede estar jugando 13 o 15 temporadas más al máximo nivel”.