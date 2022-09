La “paz fría” de Neymar y Mbappé

La relación entre Neymar y Mbappé ha ido cambiando en función del momento. Durante sus primeras temporadas juntos, ambos se mostraban muy unidos. Sin embargo, el jugador francés ha ido ganando galones en el equipo y eso ha resultado ser perjudicial para un Neymar que ha pasado a un segundo plano. Algunas decisiones importantes como el hecho de elegir al lanzador de penaltis ha propiciado que Neymar y Mbappé no escondan sus diferencias.

El diario ‘L’Equipe’ informa de “varios episodios de ebullición” entre Neymar y Mbappé y habla de “una relación cordial pero tumultuosa con el PSG” de ambos jugadores. Los futbolistas no quieren conflictos directos, pero “el equilibrio entre ambos sigue siendo precario”. Después del partido de Neymar contra Ghana (donde Brasil goleó 3-0 en partido amistoso), Neymar fue preguntado por los medios de comunicación sobre su relación actual con Kylian Mbappé en el PSG, y el brasileño quiso responder: “¿Mi relación con Mbappé? Yo no...”. De esta manera, se negó a contestar sobre la relación con su compañero.

-Periodista: ¿Cómo es tu relación con Mbappé?



-Neymar: ¿Kylian? Mhhhh. No sé. pic.twitter.com/9nJsF3PeR3 — Goles en Directo (@golesendir_) September 23, 2022

El medio francés también informa que el principio del desencuentro entre Neymar y Mbappé empezó en verano debido a que el PSG se planteaba el traspaso del brasileño. El propio brasileño pensó que la renovación del astro galo fue la causante de que casi acabase fuera del club. Sin duda alguna, el capítulo de más tensión se vivió a principios de la presente temporada cuando ambos discutieron por lanzar un penalti contra el Montpellier. Neymar dio me gusta a un tuit: “Ahora es oficial, Mbappé es quien tira los penaltis en el PSG. ¡Claramente esto es cosa de contrato, porque en ningún club del mundo que tenga a Neymar, sería el segundo cobrador, ninguno! ¡Parece que por el contrato Mbappé es dueño del PSG!”.

Hace una semana, Mbappé lanzó un dardo al club nada más terminar su partido ante Austria: “Sí, todo el grupo está feliz. No me importa estar al frente del escenario si es beneficioso para mis compañeros. Ser criticado no cambiará mi forma de jugar y vivir. Lo que me piden aquí es diferente. Aquí tengo mucha más libertad que en el PSG. El entrenador sabe que hay un ‘9′ como Giroud y yo puedo moverme e ir al espacio. En París es diferente, me piden que haga de pivote... aunque disfruto en todas partes”. Esta crítica volvió a abrir el debate sobre si es feliz en París.