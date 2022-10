Fede Valverde ya es el máximo goleador del Real Madrid

El Real Madrid perdió a Benzema por la mañana, a pocas horas del partido. La fatiga muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda que le diagnosticaron hizo que el francés tuviera que ofrecer el Balón de Oro al público del Santiago Bernabéu vestido con vaqueros y cazadora de cuero. No estaba disponible para el partido pero sí que pudo enseñar a la grada el premio, que le dieron Modric y Zidane, invitado inesperado de la noche.

El choque frente a al Sevilla se tenía que jugar sin él, y era el quinto que se perdía en lo que va de temporada. Hasta ahora Karim ha disputado 11 de 16 posibles, todos como titular, y en los dos últimos, frente al Barcelona y ante el Elche había visto puerta. Estaba cogiendo ritmo, pero ahora quizá se pierda también lo del martes ante el Leipzig.

Ancelotti ya ha dicho muchas veces que es un futbolista que no se puede sustituir y que está encantado de tener «Benzemadependencia», pero el Real Madrid mantiene el pleno de victorias sin el Balón de Oro sobre el césped. Sin él, los blancos han superado al Leipzig, al Mallorca, al Atlético en el Metropolitano, al Getafe en el Coliseum y al Sevilla en Chamartín. Cinco victorias y doce goles anotados sin el mejor delantero, pero es que el resto de atacantes lo están sustituyendo muy bien. Vinicius era hasta este sábado el máximo goleador en solitario del líder de la Liga con siete tantos, pero ante el Sevilla se le unió Fede Valverde, que no era, en principio, un delantero como tal, pero se está destapando como un extremo brutal.

Hizo otro golazo desde fuera del área para dar la tranquilidad definitiva a los suyos en el marcador, ya suma siete tantos y lleva tres partidos consecutivos anotando con misiles desde fuera del área.

Se marchó dolorido por una entrada feísima y lamentable del Papu Gómez en el minuto 95 y sólo el argentino sabe de verdad qué buscaba, pero nada bueno. Es posible que descanse ante el Leipzig, pero salió del vestuario levantando el dedo pulgar, una señal de que está ok.

«En los entrenamientos lo he sufrido muchas veces ya antes de este año, y yo siempre le decía que tenía que chutar más en los partidos. Tira tan fuerte que si va a la esquina es imposible de parar. Me alegro que esta temporada lo esté haciendo porque tiene un golpeo increíble», decía Courtois nada más terminar el choque de su regreso a la portería tras la lesión. Ancelotti quedó más contento con la primera parte que con la segunda y quiso alabar a Vinicius, que dio dos asistencias: «Ha dado dos pases para marcar a puerta vacía y para mí esto es más importante que un gol y se lo he dicho a él», decía el técnico italiano.