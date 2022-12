El enigmático mensaje de Cristiano Ronaldo antes de volver a entrenarse en Valdebebas

Cristiano Ronaldo ha sido sin duda uno de los hombres del Mundial de Qatar 2022. El futbolista portugués empezó el campeonato disparando contra el Manchester United, continuó marcando un gol en el quinto Mundial que jugaba y terminó como suplente, jugando los últimos minutos en los octavos y los cuartos.

Se acabó el Mundial y ahora, Cristiano Ronaldo, en una de las situaciones más extrañas de su carrera, porque no tiene equipo, ha vuelto a entrenarse en Valdebebas, la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

A sus 37 años la estrella portuguesa apura sus últimas opciones de jugar en una Liga competitiva. La ventaja de ficharle es que no tiene contrato, por tanto llegaría a cualquier club sin necesidad de pagar traspaso; lo negativo es que ya ha demostrado en el Manchester United y con la selección portuguesa después, que no es el mejor cuando se trata de esperar su oportunidad en el banquillo. Del conjunto inglés dejó varias escenas que decían poco de su paciencia, mientras que en Portugal, el lugar donde era respetado al máximo, su suplencia supuso tanto ruido que acaparó toda la actualidad del equipo que entrenaba Fernando Santos.

Según las últimas informaciones Cristiano Ronaldo habría recibido ofertas mareantes de la Liga saudí, pero aunque parecía la gran opción, la impresión que da el portugués es que quiere esperar otra oferta, donde el dinero sea menos importante que la oportunidad de seguir peleando en el fútbol más competitivo. Quizá de ahí el mensaje que colgó en las redes sociales. “Three aspects of reality: Pain, uncertainty and constant work (Tres aspectos de la realidad: Dolor, incertidumbre y trabajo constante)”, escribió el fubolista antes de saberse que volvía a entrenarse en Valdebebas.

Mensaje en Instagram de Cristiano Ronaldo, que ha vuelto a entrenarse en Valdebebas, la casa del Real Madrid FOTO: La Razón (Custom Credit)

Fue en el Real Madrid donde Cristiano vivió los mejores años de su carrera deportiva, triunfando en la Champions y en los premios individuales. Tras marcharse, porque consideraba que no estaba bien pagado, el futbolista se fue a la Juve, donde no encontró el hogar que buscaba. El gran equipo italiano vivía un declive y los goles del portugués no ayudaron a paliarlo. Después regresó a la que había sido su primera casa, el Manchester United. Pero ni el club inglés era el de antes ni el futbolista portugués tenía ya la energía que lucía en los años de juventud que pasó allí y que tan buen recuerdo dejó. No funcionó y aquello terminó de la peor manera posible.

Ahora, cuando Cristiano Ronaldo busca un futuro, ha encontrado que no hay nada mejor que volver al lugar donde has sido feliz para volver a encontrarse.