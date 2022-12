Francia-Marruecos. El padre de Achraf Hakimi explica el “no” de su hijo a España: “No vuelvo más..”

España no fue capaz de marcarle un gol a Marruecos en 120 minutos y tampoco en la tanda de penaltis, donde los africanos se impusieron por 3-0, después de que Sarabia, Carlos Soler y Busquets fallasen sus lanzamientos. Sarabia lo mandó al palo y los otros dos los detuvo Bono, nuevo héroe nacional marroquí. Achraf anotó el tercero para su equipo en el cuarto lanzamiento y la historia se terminó para España.“La Roja” decía adiós al Mundial y la puntilla se la daba precisamente un español.

Hoy, tras dejar en la cuneta a Portugal, Achraf Hakimi -nacido en Madrid- volverá a enfundarse la elástica de Marruecos para tratar de vencer a Francia en semifinales y seguir haciendo historia.

En España hay más de un millón de futbolistas federados y todo hace presuponer que el sueño de todos ellos es llegar a vestir la camiseta de la selección Española. Sin embargo, no siempre es así. La oportunidad deportiva, el país de origen de sus progenitores o cuestiones políticas ha llevado a muchos jugadores a vetar al “buque insignia” del sentimiento español.

Más de 40 futbolistas no nacidos en España, como Di Stéfano, Kubala o Puskas optaron por defender los colores de La Roja. De hecho, España es uno de esos países en los que más jugadores extranjeros han jugado. Sin embargo, también hay una lista nada desdeñable de jugadores que, aún habiendo nacido en nuestro país, han optado por defender otro escudo.

Un español con otros colores

Y este es el caso de Achraf Hakimi. Juega como defensa en el París Saint-Germain y es internacional absoluto con la selección de Marruecos. Nacido y educado en España, de padres marroquíes, tardó poco en darse cuenta que no quería jugar con España. Representó a Marruecos en varias categorías inferiores, antes de debutar como internacional en 2016, con 17 años, tras haber sido convocado previamente por las selecciones juveniles de la nación en la categoría sub-20. Jugador versátil y de gran potencia, fue elegido como el mejor jugador joven africano de 2018 y 2019 —considerado Balón de Oro africano de menores de 21 años—, así como integrante del mejor equipo del año de la Confederación Africana de Fútbol.

Mucho se ha hablado estos día de su historia y de la posibilidad de que hubiese optado por “La Roja” y ahora ha sido su padre el que ha desvelado el momento en el que Achraf dijo no a España. “Estamos orgullosos todo el país con la selección, todo el mundo árabe”, comenzó a explicar Hassam en El Larguero de la Cadena Ser.

Hassam explicó cómo llegó a España en 1989. “Fue el 19 de noviembre. Llegué por engaño, cuando me dijeron que había trabajo y dinero. Pero cuando llegué dije ‘vaya España’. Me pasé un año muy mal, sin trabajo y sin hablar español. Quería volver. Pero poco a poco van las cosas, conozco a mi mujer, nos casamos... La vida. Yo me dedicaba a la venta ambulante. Mi mujer, limpiando casas”, añadió.

“Gracias a dios no nos faltó de nada. Antes vivimos en el puente de Vallecas, mis dos hijos nacieron en el Gregorio Marañón. Luego fuimos a vivir a Getafe. El primer año lo llevaba a la escuela que estaba al lado de casa, porque no tenía tiempo ni la tarde libre. Ahí hizo pruebas por el Atlético, querían ficharlo. Le pusieron el contrato, pero dijimos que no porque esa semana teníamos cita con el Real Madrid. Yo prefería que fichase con el Real Madrid”, explicó.

“No pienso volver”

El padre del internacional marroquí ha recordado que los inicios de Achraf con una selección fueron con España. No obstante, tras jugar con la Sub19, el jugador decidió no volver a vestir la camiseta de España y cambiarla por la de Marruecos.

“Con la sub19 lo llamaron a jugar un partido en Fuenlabrada. Nada más salir, dice que no le gusta. En esta época ya va mucho a Marruecos. No sé qué pasó. Dijo ‘no me gusta, no pienso volver’.

En el coche me dijo que no volvía más, que no volvería a jugar con España pero no me dijo por qué. Yo a mi hijo le dejo libertad. Le agradezco a España de todo, nunca he dicho nada malo de España. Pero prefiero que juegue con Marruecos. Tenemos un público, cuando bajamos vemos que la gente nos conocen. Nos dicen ‘no te quedes tonto, ven a tu país a ver tus raíces’. “Mi hijo nació aquí, se crió aquí... Es español y se siente español”, sentenció.

Hoy lo dejará todo el campo para eliminar a la todopoderosa Francia y quien sabe si, despúes de todo, podremos ver a un español levantar la Copa del Mundo.

.