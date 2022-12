A José Rojo Martín (23-03-1968, Burgos) le dijeron muchas veces que no iba a cumplir su sueño de llegar a la élite. A los 22 años era carpintero y ahora es el entrenador del Real Valladolid, uno de los trece técnicos españoles en Primera División. Su camino hasta llegar a Pucela no fue fácil: de los “erasmus” en Polonia o Tailandia a los ascensos con Elche y Valladolid. En el equipo castellano se ha ganado la confianza de Ronaldo, la plantilla y la afición blanquivioleta. Seis puntos por encima de los puestos de descenso y a siete de Europa, los de Pacheta se miden al Madrid en el regreso de LaLiga.

Usted era carpintero y acabó en el fútbol. ¿Cómo fue esa transición?

¡Es cierto! Estuve dos años trabajando en la carpintería. Acabé la formación profesional con 19 años y me apareció la posibilidad de firmar con el Racing Lermeño en Tercera y de trabajar como carpintero cerca de allí durante un tiempo. Por la mañana me dedicaba a la madera, solía acabar a las 17:00 y como el equipo entrenaba por la noche me daba tiempo a compaginarlo. Me recorrí muchos kilómetros con el coche. Después me voy al Marbella a jugar en Segunda B. Ahí fue cuando decidí que apostaba todo por el fútbol, pero el fútbol y la vida son cambiantes. Llevo toda mi vida persiguiendo sueños. Cuando no estás cómodo en un sitio tienes que ir a otros lados donde tengas confianza. En su día decidí irme fuera porque tenía la sensación de que aquí no estaba bien. Podía haber seguido en España, pero necesitaba cambiar. La oferta de Tailandia me vino gracias a Quero, al que le tengo mucho aprecio.

¿Qué le dijo su familia cuando les dijo que se marchaba a Tailandia?

Tengo dos hijos mayores y me decían que me iba de Erasmus con 48 años. Hay que elegir bien el entorno que quieres y la gente que te acompaña. Si no te apoyan es muy complicado que salga bien. Ellos me comprendieron y me animaron. En la vida no somos dueños de nadie, ni nadie es dueño nuestro y la vida está para disfrutarla. A mis hijos les digo que persigan los sueños y sean felices. Tenemos motivos para estar preocupados, pero nosotros mismos decidimos cómo queremos afrontarlos.

Pacheta durante su etapa en Tailandia FOTO: La Razón (Custom Credit)

En alguna ocasión comentó que allí descubre la soledad...

Aprendí que día a día puedes estar rodeado de gente y realmente estar solo. Yo allí estaba solo, pero solo, solo, solo. Sin idioma, sin gente, sin nada... Esa experiencia me ha demostrado cómo sería mi vida sin mis seres queridos. Mis últimos tres meses en Tailandia fueron durísimos. Hay experiencias complicadas que me hicieron ser mejor entrenador y mejor ser humano.

¿Cuáles fueron esas experiencias?

Bueno, es una larga historia. Me preocupan más los problemas de mis hijos que los problemas profesionales. Sí es cierto que en el fútbol sigo sin manejar la derrota. El no ganar no me autoriza a salir a cenar, a hablar con la familia. Las sigo sin dominar porque intento analizar y dar un sentido. Los entrenadores trabajamos muchísimo. A los que dicen que sólo entrenamos, yo les invitaría a que estén conmigo una semana y trabajamos una semana. Además no te puedes aislar. Estás de vacaciones y es imposible desconectar. Según los psicólogos todo esto es malo, pero siempre hay una llamada en cualquier momento.

Usted ha dado charlas a niños conflictivos. ¿Qué ha aprendido?

Hay gente que necesita más cariño que ayuda profesional. Funcionamos mejor al cariño que al palo y esa amenaza hace que tú sepas cuáles son los límites y si te sales de ahí tienes que saber que hay consecuencias. Necesitamos dar mucho cariño, parece cursi, pero pretendo rodear toda mi vida de amor. Intento actuar de manera honesta. Me cuesta poco pedir perdón.

Consigue dos ascensos en tres años. ¿Qué porcentaje hay de suerte y de trabajo?

Cuanto más trabajas más suerte tienes. Y luego te tiene que sonreír la varita. En un partido hay un momento donde el partido te sonríe, luego tienes que entrenar los penaltis, pero nunca puedes acercar a un jugador la presión que se produce en ese momento. Puedes practicar una cosa y luego fallar. El fútbol es maravilloso yo no recuerdo ninguna final de ningún deporte como la que hemos tenido en este Mundial.

La celebración del ascenso con el Elche FOTO: La Razón (Custom Credit)

El segundo ascenso fue con el Real Valladolid. ¿Cómo es Ronaldo como presidente?

El presi suele ir a muchísimos partidos. Yo he tenido dos destituciones estando en play-off, he tenido que irme de España porque creía que no cuadraba aquí... Pero ahora he dado con un propietario que he visto cómo actúa cuando hemos tenidos tres derrotas seguidas en la cuarta, quinta y sexta jornada de la Segunda División. Sólo me daba ánimos, fortaleza, paz y confianza. Siempre, siempre, siempre le estaré agradecido porque nadie había actuado así conmigo. En momentos de crisis siempre me ha demostrado confianza.

¿Cómo se puede hacer daño a este Madrid?

El Real Madrid es el mejor club del siglo XX y del siglo XXI va camino de ello. Es capaz de dar de baja a Ronaldo, Ramos, Varane y Casemiro y no notarlo. Es un club increíble. Elimina a todo el mundo con unas finales sensacionales y eso no es suerte. Parece que tienes todo controlado y de repente te parten. Tenemos que acertar nosotros y que no acierten ellos.

¿Cree que la clave de este Madrid es que por encima de una gran figura está el grupo?

Es un bloque poderoso y Carlo tiene que ser fantástico llevando el grupo. Estos equipos grandes son complejos y son capaces de generar otro grupo de jugadores ganadores con futbolistas jóvenes. El Madrid prevé muy bien el futuro, es un experto en visionar el futuro. Se dice siempre que los equipos tienen cuatro años de margen para seguir ganando que luego se caen. El Real Madrid gana y vuelve, gana y vuelve, gana y vuelve... es que es la leche.

¿Qué responsabilidad tiene Ancelotti en este éxito?

Ancelotti lo ha ganado todo con todos los equipos. Algunos dicen que es muy bueno gestionando el grupo, pero también es muy bueno en otras miles de cosas. Sus equipos defienden muy bien, son competitivos, analizan bien las contras... ¿Quién soy yo para valorar a Ancelotti? No puedo hablar de él, es fantástico. Su manera de ser habla por sí mismo. Tiene un carácter de bondad.

MARZO (2/10).- Los jugadores del Real Madrid mantean al entrenador, Carlo Ancelotti, tras proclamarse campeones de LaLiga al vencer al RCD Espanyol en el encuentro disputado en el Santiago Bernabéu, en Madrid, el 30 de abril. EFE/Chema Moya FOTO: Chema Moya EFE

¿Qué piensa de chicos jóvenes como Rodrygo y Vinicius que llegan a España tan pronto y se convierten en referencias?

El Madrid demuestra que con los brasileños este es el camino. La política del club es acertada. Visionan un tipo de incorporaciones que a ellos les funciona. Tiene un plan y demuestran que le sale bien. Es una política donde el Madrid es comprador y compra antes, arriesgando que también puede salir mal, pero los resultados son excelentes.