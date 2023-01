Las cinco claves que explican el mal momento del Real Madrid

La derrota del Real Madrid contra el Villarreal en LaLiga confirma que el equipo que entrena Carlo Ancelotti está pasando por una fase algo gris. No estuvo bien antes del parón por el Mundial y no ha estado nada brillante a la vuelta, cuando ha ganado al Valladolid y al Cacereño y ha sido superado por el Villarreal. De los últimos cinco encuentros que ha disputado, ha ganado tres y ha perdido dos y sólo al Valladolid, y al final, le superó por más de un gol. Es evidente que el equipo pasa por una pequeña crisis, que tiene solución, pero que necesita retoques.

Problemas defensivos

El Real Madrid es el undécimo equipo que más remates le hacen en LaLiga. El Barcelona, su rival por el campeonato, es al conjunto que menos le rematan en el campeonato español. Cuando mejor le ha ido al Real Madrid en la competición es cuando más seguro ha estado atrás y ahora no se encuentro en el top tres de los que menos tantos recibe. Así es más complicado pelear. “No hemos defendido bien en nuestro campo, no hemos estado compactos y les hemos dejado muchos balones entre líneas. Ellos han jugado a un nivel alto y nosotros no a nivel defensivo”, decía Ancelotti cuando analizó el duelo contra el Villarreal. El Rayo Vallecano le hizo tres tantos el Madrid, el Valladolid tuvos sus ocasiones, también el Cacereño y el Villarreal. Algo está fallando.

Problemas en las bandas

Alaba no está en su mejor momento y se nota en el equipo, pero por donde más le duele al Real Madrid es en las bandas. No hay encuentro en el que Ancelotti no cambie a los laterales para intentar desde ahí cambiar el equipo. Suele ser un cambio ofensivo. Por ejemplo, en Villarreal, sacó a Lucas Vázquez, para poner a Alaba en la izquierda y que el equipo se abriera y atacara más. Pero no lo consiguió. Carvajal no puede ser regular por las lesiones y Lucas Vázquez no está en su mejor nivel. En la izquierda, Mendy ya no es, para nada, el seguro que solía ser y el Madrid, ni ataca ni crea ocasiones de gol.

Jugadores fuera de forma

El equipo perdió ritmo antes del Mundial y no lo ha recuperado. La última vez que Luka Modric terminó un partido completo con el Real Madrid fue contra el Girona a finales de octubre. Es un cambio recurrente de Ancelotti, porque quiere dar más fuerza al equipo y considera que el croata no se lo puede dar. Camavinga es la solución, pero son jugadores distintos. Sin la luz de Modric, el Madrid pierde brillantez y se nota. Tampoco está en su mejor momento Valverde, que ha perdido la frescura en el disparo que tanto bien hizo al equipo. Tchouameni pasa inadvertido muchos partidos y las soluciones como Asensio o Ceballos tampoco aportan nada distinto a lo que se ve. “Veo al equipo bastante fresco. Es verdad que no todos están en la misma condición, pero no ha sido un problema físico porque al final hemos empujado mucho y el equipo lo ha intentado hasta el final”, decía Ancelotti el sábadotras el encuentro.

Esperar al rival

Durante muchos partidos de la temporada pasada, el plan de Ancelotti consistía en esperar al rival, aguantar y aprovechar la velocidad de Vinicius a la contra para ganar los partidos. Le fue bien hasta que vio que no le daba para competir contra los más grandes, así que cambió de plan y con la incursión de Valverde dio más fuerza al equipo. A algo parecido está jugando durante estos meses, dando la pelota al contrario y aprovechar su velocidad, Pero el riesgo ha crecido porque la defensa del Madrid ya no es tan segura.

A la espera de Vinicius

Todo lo solucionaba Vinicius, pero estos días el brasileño no está en su mejor forma y no es tan desequilibrante como lo era hace poco. En Valladolid, Fresneda hizo un partidazo para detenerle y también lo logró Foyth en el choque contra el Villarreal en La Cerámica. Vini permite salir en velocidad, provoca que jugar a la contra sea la mejor arma y hace que el rival se preocupe mucho defensivamente. Sin eso, el colectivo baja muchos enteros.