El Real Madrid pierde por un penalti polémico en Villarreal y el Barcelona publica este mensaje inmediatamente

“El partido ha sido igualado y competido. Creo que el Villarreal ha jugado mejor que nosotros y cuando eso pasa merecen ganar. No hemos defendido bien en nuestro campo, el equipo no estaba compacto y ellos han aprovechado eso. Han jugado a un nivel alto y nosotros no, sobre todo en el aspecto defensivo. Hemos dejado demasiado control, cosa que habitualmente hacemos muy bien”, aseguró Carlo Ancelotti después de la derrota del Real Madrid contra el Villarreal en el encuentro de LaLiga. Si el Barcelona gana el domingo al Atlético se pondrá con tres puntos de ventaja respecto al conjunto blanco en la clasificación de LaLiga.

El Villarreal, que ya dio sensaciones de ser un equipo compacto y con las ideas claras, tras un inicio algo dubitativo con la llegada de Quique Setién, fue claramente superior al conjunto madridista. Seis triunfos seguidos para los ‘groguets’, que empiezan a dar la razón a la libreta del técnico cántabro. De hecho, el ímpetu local pronto se transformó en un claro dominio de los de Castellón, ante un dubitativo Real Madrid que tardó en aterrizar en el partido. No mostró carácter hasta el final del choque, cuando ya fue demasiado tarde para empatar el partido y al menos sacar un punto.

La derrota deja un gusto amargo porque el Madrid no está en su mejor momento, tiene dudas y también por la labor arbitral, que pitó dos penaltis discutidos, aunque mucho más el que señaló contra el Real Madrid, por mano de Alaba cuando se estaba levantando tras caerse. ““A mí me pilla calentando, no tengo una buena visión para poder decir nada. Entonces vamos a confiar en que lo que ha decidido el VAR y el colegiado es lo adecuado”, dijo Lucas Vázquez. Más claro fue Courtois: “Yo creo que nuestro penalti en contra no lo es, pero las manos son muy interpretables y es una pena. Era su mano de apoyo no sé qué ley esa, es mala suerte... A ver si nos lo vuelven a explicar en verano. El árbitro ha compensado con los penaltis”, aseguró el guardameta belga.

Nada más acabar el encuentro, el Barcelona publicó este mensaje en las redes sociales, en el que se ve a Ansu Fati sonriendo.

Aunque el Barcelona no lo tiene fácil. Se enfrenta al Atlético de Madrid el dominngo.“Hemos creado muchas ocasiones de gol, pero se tienen que aprovechar. Creo que somos muy superiores al rival como para complicarnos los partidos de esta manera. Nos falta contundencia en las áreas”, aseguró Xavi Hernández acerca de los problemas de su equipo.

Ante el Atlético de Madrid, el Barcelona tendrá dos bajas por sanción: Jordi Alba y Robert Lewandowski. Respecto al sustituto del delantero polaco, Xavi admitió que ha “probado diferentes opciones” y que tiene “varios jugadores que se pueden adaptar a esta posición con diferentes perfiles”.

Por otro lado, tuvo palabras de elogio para el sistema defensivo del Atlético de Madrid: “Son una roca. El ‘Cholo’ es un entrenador que trabaja a la perfección defensivamente. Tendrán un juego directo buscando los dos puntas, aunque últimamente va cambiando bastante el sistema, es un equipo camaleónico en este sentido. Nos va a costar generar cosas, así que hay que aprovechar las que podamos tener”, insistió.