Horario y dónde ver gratis el partido Real Madrid-Atlético de la Copa del Rey

Un derbi, un Real Madrid-Atlético tiene ya valor en sí mismo, pero que la clasificación para las semifinales de la Copa del Rey sea a un partido, le da al encuentro de esta noche en el Bernabéu mucha más emoción. Son partidos que empiezan antes de que el árbitro pite, esta vez con la guerra de las entradas cedidas al equipo visitante, y son encuentros que no terminan cuando el colegiado señala el final. P

Porque una derrota tiene consecuencias. Para Carlo Ancelotti, perder sería poner en duda otra vez la condición física y mental del equipo esta temporada, sin embargo, hay vida después. Para Simeone, una derrota casi cierra el curso, deja al Atlético con el único objetivo de entrar en los puestos de Champions de la clasificación. Es el reto que se suele marcar el entrenador argentino, pero que a finales de enero sea eso lo único que mantenga la esperanza rojiblanca es una desilusión que a ver cómo lleva el técnico durante los meses que quedan.

Por eso, la Copa, un torneo cuya importancia varía y depende de los otros títulos conseguidos o no, se ha puesto tan emocionante esta noche que anuncian helada en el Santiago Bernabéu. Hace 77 días que no se disputa un encuentro en él, por el Mundial y porque al Real Madrid le ha tocado jugar fuera, mientras las obras han ido avanzando para intentar terminarlas cuanto antes. «Puede ser que seamos favoritos, pero es solo la teoría», contestó Ancelotti cuando le preguntaron si jugar como local da ventaja a los blancos. «Volver a jugar con el apoyo de nuestra afición es para nosotros algo especial», decía el entrenador. La afición madridista tiene ganas de reencontrarse con su equipo y sobre todo de dar un fuerte abrazo simbólico a Vinicius, maltratado por la grada en el partido de LaLiga en el campo rojiblanco y víctima de las numerosas faltas de los equipos rivales.

«El jugador está en una condición física buena y tiene un físico espectacular. El aspecto mental es muy importante para él porque le necesitamos y le necesita el fútbol. Hemos de protegerle tanto en lo físico como en lo mental», decía Ancelotti, mientras que Simeone no quiso focalizar el encuentro en ningún jugador.

El Cholo Simeone no dio pistas de su equipo ni de si va a jugar como contra el Valladolid, al ataque, o como hay tanto que perder, va a apostar por el perfil prudente que tanto le gusta y que tantas veces ha empleado en el Santiago Bernabéu. Tiene a Griezmann en su mejor estado de forma y quizá eso le motive para afrontar el partido de frente. Sabe que el Real Madrid, hasta el choque de San Mamés, ha dudado mucho atrás y eso puede que invite al argentino a mostrar un Atlético más valiente.

Si Simeone tiene dudas, Ancelotti no despejó tampoco la gran incógnita que rodea estos días al once titular del Madrid. El entrenador repitió la palabra transición para hablar de esta temporada, pero no aclaró si ha llegado la hora de dar el paso definitivo y empezar un choque de este calibre con los de siempre (Modric y Kroos) o con Camavinga y Ceballos. No quiere problemas a estas alturas de la temporada, con tanto en juego, y cualquier cambio lo va a encuadrar en su política de rotaciones y que el domingo llega la Real Sociedad en LaLiga

A qué hora es el Real Madrid-Atlético de la Copa del Rey

El Real Madrid y el Atlético buscarán el pase a las semifinales esta noche, en el Santiago Bernabéu, tras más de un mes sin pisar el estadio blanco a partir de las 21:00 horas.

Dónde ver gratis el Real Madrid-Atlético

El decisivo encuentro de cuartos de final, es a partido único, se puede ver en directo por La1 de RTVE y seguir por Larazón en online.