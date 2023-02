Raíllo, del Mallorca, vuelve a hablar (muy mal) contra Vinicius, del Real Madrid

El Real Madrid juega el jueves contra el Valencia en LaLiga y después, el domingo, viaja a Mallorca para, la siguiente semana, marcharse al Mundial de Clubes. Una agenda más que ajetreada y por la que Ancelotti va a tener que dar descanso a sus futbolistas si no quiere que se agoten.

El que más minutos lleva esta temporada es Vinicius, que lo juega casi todo y casi siempre lo hace bien, como se vio en el encuentro frente a la Real Sociedad. Ancelotti no puede prescindir de él por todo lo que le da al ataque madridista y por todo el trabajo que da a la defensa rival. En el Mallorca, el próximo rival del Madrid, Vinicius es el objetivo número uno y no sólo deportivamente. Maffeo y Raíllo se las tuvieron con el brasileño y esa guerra no ha terminado y por parte del Mallorca parece que no van darla por terminada. “Son cosas futbolísticas. Me remito a lo que dije la última vez, no voy a decir mucho más de ello. Si el día de mañana tengo que ponerle de ejemplo a mis hijos a algún jugador, a lo mejor pondría a Modric o Benzema pero nunca le podría a él, la verdad”, dijo en Dazn, cuando le preguntaron por el brasileño.

Antonio Raíllo, capitán del @RCD_Mallorca, da su opinión sobre Vinicius 🗣



"Si el día de mañana tengo que poner de ejemplo para mis hijos a algún jugador, pondré a Modric o Benzema, pero nunca lo pondría a él" pic.twitter.com/Y4JwAxwi7W — DAZN España (@DAZN_ES) February 1, 2023

Confirmaba lo que ya había asegurado en el Diario de Mallorca: “Vinicius que baile pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo”, aseguró cuando toda la polémica, bastante artificial acerca de los bailes de Vinicius cuando marca un gol.

Otro jugador del Mallorca también atacó a Vinicius

Hace unos días Maffeo también volvió a la carga contra Vinicius: “En el colegio me decían que me portaba mal, y mi madre me decía que no podía ser que todos los profesores me tuviesen manía. ‘Tú también harás cosas mal’, me decía, y creo que con él pasa un poco lo mismo. No es que todos le tengamos manía, es que igual hay algo”, aseguraba, apuntando a la víctima, como si fuera la culpable de lo que le sucede, en vez de serlo los agresores.

Y seguía atacándole: “Yo no tengo nada en su contra, me parece un gran jugador, pero cuando el año pasado te estás jugando lo que te estás jugando y te dice que te vas a ir a Segunda, pues pica. pica dentro, al final somos personas”, decía entonces Maffeo.

Vinicius es de los futbolistas que más faltas recibe en las Ligas europeas, es el que más regatea, el que más insiste para intentar llegar a gol y el que más patadas se lleva. Nunca vuelve la cara y si le tiran, va a volver a intentarlo, por eso es la diana preferisda_ “Creo que a todo el mundo le pueden sobrar gestos y a Vinicius le sobran. A mí también me han sobrado alguna vez. Creo que se ha dado demasiado bombo al tema”, seguía Maffeo.