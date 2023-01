El jugador que más patadas recibe juega en España y sí, es quién imaginas

Dani Parejo, al final del encuentro de Copa entre el Villarreal y el Real Madrid, en una de las últimas jugadas, se fue a por Vinicius, le entró por atrás y le tiró al suelo. El público de La Cerámica le aplaudió y el árbitro le sacó la amarilla, que bien podía haber sido roja. Antes, durante todo el encuentro, Pepe Reina, el veterano portero del Villarreal, sentado en el banquillo, estuvo muy pendiente de Vinicius, reprochándole que se tiraba cada vez que le hacían falta. Con el Madrid remontando, Reina perdió los nervios y le dijo al delantero del Real Madrid que luego se verían fuera. Cuando acabó el choque, no pasó nada, ambos protagonistas, con más gente, estuvieron hablando sobre el césped.

Vinicius no bajó la cabeza ni se marchó de ese lado en el que el banquillo del Villarreal le decía cosas cada vez que rodaba por el suelo. Al revés, según se ve en las imágenes, cuando le pegan una patada, él dice: «Más fuerte, más fuerte», porque se encontraba ya en estado de excitación, más liberado que en la primera parte y siendo muy decisivo para la remontada del Real Madrid. En ese estado en el que el rival solo ve una manera de pararle: con patadas.

Y ni aún así. Según Opta, Vinicius ha recibido esta temporada 86 faltas, más que nadie en todo el fútbol europeo. Y es el Villarreal el que más faltas le ha hecho: siete en el encuentro de LaLiga y otras siete en el choque de la Copa del Rey. También el Rayo Vallecano le hizo otras siete faltas.

Durante muchos minutos, en Villarreal, Vini mostró la misma cara que ha mostrado gran parte de la temporada: revolucionado, insistente, pero más desordenado que otras veces o quizá solo con un pelín de mala suerte. La marcha del campo de Foyth y la entrada de Ceballos le ayudaron a encontrar su sitio. Y el Villarreal ni con faltas pudo detenerlo. En LaLiga, el equipo de Quique Setién es de los que menos faltas comete. Es el decimosexto en esa clasificación, sin embargo, para enfrentarse a Vinicius rompió la norma.

Las faltas que el brasileño recibe son una muestra del temor que despierta en los rivales. «El Real Madrid es el máximo goleador ahora mismo, también a domicilio, tiene un índice en la calidad de sus llegadas muy alto, con mucha eficacia. Debemos tenerlo en cuenta. Tiene argumentos suficientes para ganarte cualquier partido, incluso cuando piensas que cuando lo tienes cerca, así que no puedes descuidarte nunca», aseguraba Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, acerca del ataque del Real Madrid y de lo que se puede encontrar hoy su equipo en San Mamés. Ese ataque lo protagoniza, más que nunca en momentos complicados, Vinicius.

Cuando a Ancelotti le preguntaron, tras el encuentro frente al Villarreal, qué pasaba con Vinicius, fue contundente: «Lo que yo he visto es que a Vinicius le han dado muchas patadas, como siempre». Porque las preguntas condicionan las respuestas y Ancelotti no estaba dispuesto a dejar que eso pasase. La cuestión puede ser qué le pasa a los defensas con Vinicius. Recibe unas 3,5 faltas por partido, esto es, las que se pitan. Detrás de él, en Europa, esta Neymar, que se lleva 3,4. En LaLiga española suma hasta 56 faltas, siete más que Isi, del Rayo Vallecano y nueve más que Joselu, del Espanyol. Son los futbolistas de ataque o los de creación los que más patadas reciben, pero en el caso de Vinicius no se le considera una víctima.

Él va a seguir jugando y más ahora que el Real Madrid le necesita para superar con éxito uno de los tramos más complicados de la temporada. El Athletic espera a los de Ancelotti con las ganas de siempre en San Mamés. El Madrid tiene que demostrar que ha aprendido: «Hemos detectado errores de posicionamiento, de lectura, de presión, a veces las líneas no están juntas o salimos a la presión cuando no toca», decía Ancelotti.