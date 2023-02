El contundente mensaje de Josep Pedrerol tras la brutal patada de Paulista a Vinicius en el Real Madrid-Valencia

Le pasó de todo al Real Madrid contra el Valencia y acabó ganando el partido, pero perdió a Militao por el camino. Fue un Real Madrid mejor que el rival, pero al que le costó marcar un tanto hasta que Asensio en la segunda mitad rompió el equilibrio del marcador y lo inclinó hacia el lado blanco.

Fue con el gol de Asensio cuando el Valencia vio que no tenía nada que hacer y ya fue definitivo cuando Vinicius, enseguida, hizo el segundo tanto. El brasileño había hecho lo de siempre, buscar el regate y el gol, pero no hubo mayores problemas. Sin embargo, con el partido ya resuelto, con el Valencia con dos goles en contra, hizo un regate a Paulista y éste le soltó una patada increíble, de roja directa.

Vinicius se levantó como un rayo para recriminarle al defensa rival esa acción que no tenía sentido, con el partido acabado. No se entedía. Fue Camavinga a defenderle y por ahí apareció también Ceballos para poner paz en lo que podía convertirse en una tangana, porque la patada de Paulista provocó que se saltaran los nervios a todos. “Paulista no ha estado correcto. Es una tarjeta roja clara en una entrada a destiempo como consecuencia de la rabia”, aseguró Voro, el entrenador del Valencia. Mientras, Ancelotti ha asegurado es una cuestión de rabia que de otra cosa. No ha querido cargar las tintas el entrenador italiano.

🟥 ¡La dura entrada sobre Vinicius que le costó la expulsión a Gabriel Paulista! #LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/5ssXpByuWS — DAZN España (@DAZN_ES) February 2, 2023

El tuit de Josep Pedrerol acerca de la patada a Vinicius

Vinicius deja huella y le dejan huella. Se convirtió este jueves en el futbolista más joven que llega a disputar 200 partidos con la camiseta del Real Madrid en el siglo XXI al disputar un encuentro contra el Valencia en el que marcó y sufrió una dura falta de su compatriota Gabriel Paulista que acabó con la expulsión de éste. Eso provocó la reacción de mucha gente en las redes, Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, entre ellos. “No entiendo lo de Paulista”, escribió. “La impotencia provoca estas reacciones terribles”, ha escrito. Courtois también fue contundente: “Hay que proteger a Vinicius. Estoy contento de que un árbitro haya tenido la valentía para expulsarle. No solo por Vini, por cualquiera”.

No entiendo lo de Paulista — Josep Pedrerol (@jpedrerol) February 2, 2023

En estos 200 partidos le ha dado tiempo a todo y ahora ha estado en el foco por un nuevo acto racista hacia él y por unas declaraciones del jugador del Mallorca Antonio Raíllo, quien dijo del brasileño en una entrevista con DAZN, con motivo del partido frente al Real Madrid de este domingo (14:00 hora CET, -1 GMT), que “nunca se lo pondría de ejemplo” a sus hijos.

Un partido en el que volverán a verse las caras, tras tener varios encontronazos en la ida disputada en el Santiago Bernabéu y que ‘Vini’ jugará tras evitar ver la quinta amarilla en Liga contra el Valencia, aunque pudo recibirla en tres acciones en las que fue a protestar al colegiado Javier Alberola Rojas, incluso con Camavinga, quien le agarró para alejarle del árbitro mientras se dirigían al túnel de vestuarios, y, sobre todo, tras la entrada que sufrió de Gabriel Paulista. Fue una acción fea del central del Valencia, quien entró abajo con la pierna izquierda y además soltó una patada con la pierna derecha que hizo dar giros en el aire a un Vinicius que, tras caer, se levantó y empujó a su compatriota.

Alberola Rojas sancionó a Gabriel Paulista con roja directa, mientras que Vinicius, quien fue separado rápidamente por sus compañeros y supo controlarse tras un arrebato de ira por la dura falta sufrida, se fue de la acción sin recibir amarilla y podrá estar en Mallorca.

Siempre en el punto de mira, Vinicius aprovechó la celebración de su gol para volver a bailar, esta vez con Rüdiger, y besar el escudo del Real Madrid hasta en siete ocasiones.