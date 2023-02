La brutal respuesta de Jiménez Losantos contra Raíllo por meterse con Vinicius

El Real Madrid juega esta noche contra el Valencia un partido de LaLiga que necesita ganar porque si no el Barcelona, que superó al Betis, se le marcha en la clasificación. Sin embargo, se está hablando más del choque del próximo domingo contra el Mallorca, como si ambos rivales fuesen tradicionales enemigos y no dos clubes que siempre han mantenido buenas relaciones.

Pero es que la palabras de los jugadores del Mallorca cada vez que les preguntan por Vinicius están calentando un encuentro que hasta hace poco no tenía nada de caliente. Son Maffeo y Raíllo los dos jugadores que ya se las tuvieron con Vinicius los que, en vez de enfriar la situación, vuelven a señalar al delantero brasileño del Real Madrid, como si no estuviera en la diana hace tiempo.

Ha sido Raíllo el último en provocar, cuando en Dazn le preguntaron por Vinicius. Y aunque empezó diciendo que no quería hablar más del tema, enseguida dejó una frase que de nuevo apuntaba al brasileño: “Son cosas futbolísticas. Me remito a lo que dije la última vez, no voy a decir mucho más de ello. Si el día de mañana tengo que ponerle de ejemplo a mis hijos a algún jugador, a lo mejor pondría a Modric o Benzema pero nunca le podría a él, la verdad”, aseguró. Raíllo ya tuvo problemas en un partido con Rodrygo por una patada que le dio y que, en un primer momento quiso negar. “Ha sido falta de él porque yo toco balón primero y él me pega la patada a mí, pero viste de blanco y es un criterio diferente”. Cuando los vídeos desmintieron su versión, cambió: “He visto mi entrada a Rodrygo y es más fuerte de lo que pensaba. Al final se ha tenido que retirar un compañero lesionado y eso no es bueno. A veces la sensación que te da dentro del campo es distinta”.

La palabra con la que Jiménez Losantos define a Raíllo por atacar a Vinicius

Quien ha defendido con fiereza a Vinicius ha sido el periodista Federico Jiménez Losantos: “«Nosotros lo que queremos ver es un Madrid-Barca. Osea, en el Mallorca-Real Madrid, para que cosan a patadas a Vinicius, el Raíllo ese siniestro... Pues no, eso no me interesa verlo. Si quieren dar coces que se vayan a la cuadra», ha dicho con contundecia.

Fue Raíllo quien más atacó a Vinicius en una entrevista en el Diario de Mallorca: “Comete muchas faltas de respeto dentro del campo. Hay muy buenos jugadores dentro del Madrid y precisamente Vinicius también lo es, pero lo que les lleva también a ser tan buenos jugadores es el respeto hacia sus compañeros de profesión”, aseguraba en aquella ocasión y luego repetía algo que muy parecido a lo que ha dicho esta vez. “Tiene el ejemplo en Kroos, Courtois o Benzema, que lo han ganado todo y mucho más que él y ellos nunca faltan al respeto a ningún compañero”.

Y hablaba también de los bailes:”Entiendo que pueda bailar, eso no nos afecta ni nos influye, pero que no hable, no insulte o nos quiera desprestigiar o faltar al respeto a otros compañeros de profesión. Él tiene un talento, un don que le ha tocado con una varita y lo tiene que aprovechar, pero que no falte. Y luego cuando ve eso de que le dicen provocador, que no utilice el comodín del racismo que, ya te digo yo, ningún compañero nuestro le insultó”.