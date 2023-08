La confesión de Rodrygo cuando rechazó al Barcelona: "Vas a jugar con Messi... ¿y quieres esperar?"

Rodrygo Goes afronta una nueva temporada en el Real Madrid bajo el rol de estrella con el permiso de Vinicius y Bellingham. El atacante habló en Globoesporte para repasar los momentos claves de su carrera. "Penalti fallado con Brasil ante Croacia en el Mundial: “Era el sueño de todos ganar la Copa del Mundo. Sé que me quedan muchos Mundiales por jugar, pero ese era nuestro sueño. Sin duda fue el momento más doloroso de mi carrera. Siempre saldré adelante, sin importar las dificultades que se presenten. Es normal. Todos los grandes tienen un fracaso en su carrera, pero, como decía Antetokounmpo, yo no lo veo como un fracaso, sino como un paso más allá. Todo el mundo tiene que pasar por este proceso. Nada es fácil en la vida y nadie tiene la historia perfecta. Yo lo tomé de esa manera. Claro, en el día sientes esa tristeza, esa angustia, pero siempre estuve rodeado de gente buena, que me dio cosas buenas y empecé a entenderlo. Hoy tengo en la cabeza que voy a volver y voy a ganar por lo menos un Mundial. Ya he jugado una semifinal, una final de Champions, pero el Mundial es otra cosa. Es genial saber que vas a jugar y que todo tu país te está apoyando. La semana anterior al partido es diferente, con mucha prensa atenta. Cuando hay mucha prensa, hay algo bueno. Lo único que puedo decir es que es diferente. No hay explicación, solo se puede vivir para saberlo", afirmó.

Más Noticias Los nuevos dorsales de Vinicius y Rodrygo en el Real Madrid

"El Real Madrid es muy grande. Esperaba muchas cosas, pero cuando llegué vi que era el triple de lo que esperaba. Es algo fuera de lo común, simplemente hay que estar ahí. Siempre fue mi sueño, siempre les decía a todos que algún día jugaría allí. Estar ahí hoy y haberlo ganado todo es algo fuera de lo común. La forma en que jugamos cada partido en la Liga de Campeones muestra lo diferente que es. "Vas a jugar con Messi... ¿y quieres esperar?, me decían. Prácticamente todo estaba bien con el Barcelona, solo faltaba fichar, y le pregunté a mi padre: “¿Nada del Real Madrid?”. Llegaron propuestas de todos los equipos y nada del Real. Entonces, pedí esperar el fin de semana porque tendríamos un partido con Vitória. Fui al partido con Vitória, marqué tres goles, di una asistencia, ganamos 5-2, y durante el partido el Real Madrid llamó a mi padre y ni siquiera tuvo que hacer la oferta. Solo me preguntaron si quería ir y mi papá ya sabía mi respuesta. Al día siguiente, estaba jugando a videojuegos, estaba con mi madre y mi padre se fue por la mañana sin decir nada. Al final de la tarde, llegó a casa, se cruzó conmigo y con mi madre pero sin hablar con nadie. Fui directo a mi habitación y había una camiseta del Real Madrid y una camiseta del Barcelona. Ya había viajado a visitar las instalaciones del Barcelona y la trajo y del Real ya la tenía. Tomó ambas camisetas, me las tiró encima y me dijo: “Ahora, tú eliges”. Ni me lo pensé, era el Real Madrid", matizó.