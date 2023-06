Los nuevos dorsales de Vinicius y Rodrygo en el Real Madrid

Ya es oficial lo que era un secreto a voces: Vinicius y Rodrygo van a lucir nuevos dorsales la próxima temporada. El Real Madrid lo comunicó en su página web. Vinicius deja el '20' para lucir el '7', uno de los dorsales míticos del Real Madrid que han lucido, entre otros, Cristiano Ronaldo, Butragueño, Juanito y Amancio. Parecía que Vinicius dudaba sobre cambiar el dorsal '20', pero todo lo que representa su nuevo número son razones suficientes.

Por su parte, Rodrygo deja el 21 para llevar el 11 que hasta ahora portaba Marco Asensio. Bale, Ronaldo Nazario, Benzema y hasta Cristiano, en el partido de homenaje a Raúl, lucieron este número.

Lista de números:

1. Courtois

2. Carvajal

3. Militao

4. Alaba

5. Vallejo

6. Nacho

7. Vinicius

8. Kroos

9.

10. Modric

11. Rodrygo

12. Camavinga

13. Lunin

14.

15. Valverde

16. Odriozola

17. Lucas

18. Tchouaméni

19. Ceballos

20. Fran García

21.

22. Rüdiger

23. Mendy

24.

25.

Vinicius es ahora mismo el futbolista más mediático de la plantilla. El atacante sufrió en Valencia uno de los momentos más complicados de su carrera. "No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas", dijo.

Mientras que Rodrygo fue sumando galones en los grandes partidos. "Esto es el Real Madrid. Nada es imposible. Hemos visto que el equipo reacciona cuando más complicadas están las cosas. La grandeza del club está en sus aficionados y en ese espíritu de remontada hasta el final", concluyó.

El futuro del conjunto blanco pasa por el rendimiento de los dos astros brasileños. Y es que, ambos ya son titulares indiscutibles. El camino no fue fácil. Vinicius superó muchos obstáculos y también faltas de respeto. Algo similar le pasó a Rodrygo, puesto que los dos empezaron en el Castilla y fueron dando saltos hacia el primer equipo.