Rodrygo, MVP de la Copa de principio a fin

Rodrygo tiene algo especial con las competiciones de Copa. Dos goles suyos al Manchester City metieron al Madrid en la final de la Champions la temporada pasada, aunque el trabajo lo completara Benzema en la prórroga. Y la Copa del Rey tampoco hubiera sido igual para el Real Madrid sin los goles del brasileño. El torneo terminó para el Madrid de la misma manera que empezó, con un gol de Rodrygo que le daba la victoria.

El brasileño se adapta a todo, a salir desde el banquillo para resolver o desde el comienzo como sucedió en Sevilla. Marcó el único gol de su equipo en la primera eliminatoria contra el Cacereño, un partido incómodo de los que suele dar pereza jugar a los grandes. Pero allí estaba él para que su equipo se volviera con la clasificación a casa.

Contra el Atlético tuvo que recurrir a su especialidad, la de salvar a su equipo cuando se ve fuera. El equipo rojiblanco ganaba 0-1 en el Santiago Bernabéu cuando apareció él para forzar la prórroga.

Y en la final siempre estuvo él en el área para rematar los pases de Vinicius. Fueron dos jugadas parecidas, el extremo llegó hasta la línea de fondo y él acabó recogiendo la pelota que, en principio, era para otro compañero.

Pero igual que Ancelotti definió a Nacho como el defensa pesimista podría definir a Rodrygo como el delantero optimista, que siempre está atento por si le llega la pelota para marcar un gol más.

La afición le reconoce ese optimismo y también los servicios prestados ya a pesar de su juventud, como demostró la ovación que recibió cuando fue sustituido por Asensio en el minuto 89.

No era para menos. El Real Madrid de los últimos años ha encontrado héroes como Cristiano Ronaldo o Gareth Bale en las finales de Copa, pero ninguno de ellos logró dos goles en el partido decisivo para ganar el torneo. El último en hacerlo fue Juanito, en la famosa final de 1980 contra el Castilla. 43 años sin que nadie igualara al mito de Fuengirola. Hasta que ha llegado Rodrygo para igualarlo y para devolver al club un título que no ganaba desde hace nueve años, desde que derrotó al Barcelona en 2014 con la recordada jugada de Bale y de Bartra y con Ancelotti en el banquillo en su primera etapa como entrenador madridista.

«Estábamos hablando esta semana de que hacía mucho que el Real Madrid no ganaba este título. Era el título que me faltaba y por eso era un título que quería ganar. Con 22 años he ganado todo, pero espero seguir ganando mucho más. Pero es la primera y es especial», decía Rodrygo después del partido y antes de la entrega del trofeo.