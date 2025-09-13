Directo
Real Sociedad- Real Madrid, en directo hoy: Jornada 4 de LaLiga EA Sports
Los de Xabi Alonso buscan una nueva victoria para afrontar con tranquilidad el maratón de septiembre
Real Sociedad- Real Madrid: Jornada 4 de LaLiga EA Sports, en vivo online
El Reale Arena, a pocas horas de que empiece a rodar el balón
Sucic se cae de la convocatoria por un proceso febril
Así lo ha confirmado el club en su cuenta de X, informando que el croata no estará disponible para jugar ante el Real Madrid.
Así llegaba el Madrid al estadio
¡Once de la Real Sociedad!
Remiro, Gorrotxa, Zubeldia, Aritz, Caleta-Car, Barrenetxea, Goti, Marín, Guedes, Oyarzabal y Sergio Gómez.
¡Alineación confirmada del Real Madrid!
Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Ceballos, Güler, Tchouameni, Brahim, Mbappe y Vinicius.
Mbappe, en busca del gol
El delantero francés del Real Madrid ha comenzado como un tiro en la presente temporada. Son tres goles en los tres encuentros ligueros, lo que le coloca como pichichi en este inicio de liga junto a Tajon Buchanan, jugador del Villarreal.
No obstante, en el último encuentro de liga no pudo marcharse con su gol. Veremos si hoy es capaz.
La Real quiere su primera victoria en esta temporada
Tras dos empates y una derrota en su último encuentro de liga, los txuri-urdin necesitan los tres puntos. El mal inicio de liga ha generado debate en los últimos días en San Sebastián, sin embargo los últimos fichajes motivan a una afición que espera una gran temporada de su equipo.
El Real Madrid persigue el liderato
El conjunto de Xabi Alonso quiere seguir en lo más alto de la tabla, y para ello necesita sumar tres puntos lejos de casa. El Reale Arena acogerá un encuentro donde los blancos llegan invictos y con buenas sensaciones.
¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la jornada número cuatro de La Liga EA Sports, donde Real Sociedad y Real Madrid se disputarán tres puntos valiosísimos para ambos conjuntos
✕
Accede a tu cuenta para comentar