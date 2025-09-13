Acceso

Deportes Fútbol

Directo

Real Sociedad- Real Madrid, en directo hoy: Jornada 4 de LaLiga EA Sports

Los de Xabi Alonso buscan una nueva victoria para afrontar con tranquilidad el maratón de septiembre

Kylian Mbappe of Real Madrid CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and RCD Mallorca at Santiago Bernabeu stadium on August 30, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 30/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Real MadridAFP7 vía Europa PressEuropa Press
Gabriel Moreira
Creada:
Última actualización:

Real Sociedad- Real Madrid: Jornada 4 de LaLiga EA Sports, en vivo online

Actualizado a las

El Reale Arena, a pocas horas de que empiece a rodar el balón

Sucic se cae de la convocatoria por un proceso febril

Así lo ha confirmado el club en su cuenta de X, informando que el croata no estará disponible para jugar ante el Real Madrid.

Así llegaba el Madrid al estadio

¡Once de la Real Sociedad!

Remiro, Gorrotxa, Zubeldia, Aritz, Caleta-Car, Barrenetxea, Goti, Marín, Guedes, Oyarzabal y Sergio Gómez.

¡Alineación confirmada del Real Madrid!

Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Ceballos, Güler, Tchouameni, Brahim, Mbappe y Vinicius.

Mbappe, en busca del gol

El delantero francés del Real Madrid ha comenzado como un tiro en la presente temporada. Son tres goles en los tres encuentros ligueros, lo que le coloca como pichichi en este inicio de liga junto a Tajon Buchanan, jugador del Villarreal.

No obstante, en el último encuentro de liga no pudo marcharse con su gol. Veremos si hoy es capaz.

Encuentro de liga entre el Real Madrid y el Mallorca. Mbappe
Encuentro de liga entre el Real Madrid y el Mallorca. MbappeJesús G. FeriaLa Razón

La Real quiere su primera victoria en esta temporada

Tras dos empates y una derrota en su último encuentro de liga, los txuri-urdin necesitan los tres puntos. El mal inicio de liga ha generado debate en los últimos días en San Sebastián, sin embargo los últimos fichajes motivan a una afición que espera una gran temporada de su equipo.

El Real Madrid persigue el liderato

El conjunto de Xabi Alonso quiere seguir en lo más alto de la tabla, y para ello necesita sumar tres puntos lejos de casa. El Reale Arena acogerá un encuentro donde los blancos llegan invictos y con buenas sensaciones.

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la jornada número cuatro de La Liga EA Sports, donde Real Sociedad y Real Madrid se disputarán tres puntos valiosísimos para ambos conjuntos

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas