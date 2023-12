El adiós más inesperado de El Chiringuito: "Edu, te echaremos de menos"

El Chiringuito es uno de los programas deportivos más seguidos en la televisión. que ha perdido a uno de sus hombres, que lo deja. El programa de Jospe Pedrerol ha conseguido que muchos se enganchen a él y lo sigan para ver los acalorados debates entre sus colaboradores y también para disfrutar de las noticias que da. Es uno de los programas más veteranos que trata de deporte.

Alguna vez, Josep Pedrerol ha contado el secreto de su veteranía: "Ganas de trabajar, ideas, inquietudes, sonreír... El Chiringuito es una familia y nos tenemos que defender entre nosotros. Ante todo, gente muy orgullosa de lo que somos". En una entrevista en Marca explicaba el programa: "Ha habido situaciones que no me han gustado nada. El respeto está por encima de todo. Pasión sí pero con respeto. Cuando viene un tertuliano le digo que la madre o el padre de un futbolista no se pueden ir a la cama llorando por nuestra culpa. No hablamos de si sale por las noche, de discotecas, nos llega todo tipo de videos pero no hablamos de eso", decía.

Y también reconocía que se han ido adaptando: ". Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. La gente que critica los nuevos tiempos es gente que no ha sabido adaptarse. Cuidamos las redes más que nunca, somos TT todas las noches. Cambiamos de canal cinco veces y la gente nos ha seguido porque hay fidelidad. Somos un mal necesario. La gente viene con nosotros, somos una familia. El cariño de la gente a El Chiringuito no lo he visto nunca".

Para él "el Chiringuito ha sido más plural que otros y ¿qué pasa? La gente se ha dado cuenta que somos más cercanos que otros, que somos de verdad".

Pero en un programa con tantos años en antena, tiene que haber renovaciones, gente que se va y gente que llega. Ha habido muchas caras nuevas. Pero también despedidas, la última, la del hombre de la música y los efectos especiales.

Era quien conseguía coordinar lo que se decía en el plato con los ruidos alrededor. Su despedida ha sido muy, muy emotiva.