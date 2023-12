Rubiales respira aliviado: No lo denunciará por acoso

El "caso Rubiales" sigue su curso en la Audiencia Nacional y una nueva decisión parece dar aire al presidente de la RFEF. Si hace unos días, Luis Rubiales obtenía una victoria inesperada al admitir el juez su petición de incorporar al proceso la grabación de su discurso a las jugadoras en una sala privada del aeropuerto que "retrataría" a Jenni Hermoso - que declarará el próximo 2 de enero- y al resto de futbolista, ahora ha recibido otra buena noticia.

A pesar de las gravísimas acusaciones que desgranó en su declaración, la jefa de prensa de la selección femenina absoluta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Patricia Pérez, no denunciará a la cúpula de Luis Rubiales por acoso y coacciones. El pasado 16 de noviembre, el juez instructor Francisco de Jorge ofreció a la encargada de la comunicación del equipo campeón del mundo denunciar las presiones que dijo haber sufrido por altos cargos federativos para firmar un informe exculpando a Luis Rubiales. Sin embargo, cumplido el plazo de cinco días para denunciar que le dio el juez, Patricia Pérez no lo ha hecho. Es más, Pérez ha comunicado por escrito al Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional que no va a ejercer acción penal por coacciones en el contexto de la causa que se sigue contra Luis Rubiales por agresión sexual y presuntas presiones a la jugadora Jennifer Hermoso.

La todavía jefa de prensa del combinado campeón del mundo aseguró, tanto ante el departamento de Compliance de la RFEF, cuyo responsable es Javier Puyol, como en sede judicial, haberse sentido presionada por parte de algunos directivos de la RFEF en su declaración ante el departamento de Integridad pero ha renunciado a ratificar su denuncia.

Patricia Pérez prestó declaración como testigo ante el juez Francisco de Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 e hizo entrega entrega de su teléfono móvil en el juzgado para proceder a su volcado en relación a las presuntas coacciones a la futbolista y a su entorno para que dijera que el beso fue consentido. Su declaración se produjo días después de que afirmara que Jenni Hermoso dio el consentimiento las declaraciones difundidas por la RFEF y admitiera haber sido acosada para lograr el apoyo de la futbolista. De hecho, fue Patricia Pérez la que dijo a Jenni que bajara del bus, mientras el resto de futbolistas y staff permanecía arriba, para mostrarle el texto. Ante la situación, Jenni Hermoso preguntó si era "obligatorio". Patricia Pérez respondió que "sí" y entonces la jugadora, en un acto de desaire tras la presión recibida respondió "haced lo que queráis" y subió de nuevo al autobús. Posteriormente fue distribuido a los medios.

"El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de 10 y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante", fueron las palabras que la RFEF difundió como pronunciadas por Jenni Hermoso.

Encerrada más de tres horas

De hecho Patricia Pérez llegó a declarar ante el Comité de Integridad reforzando la versión oficial y la tesis del consentimiento y su declaración fue utilizada por García Caba para exonerar al ex presidente de la RFEF. En ese documento de dos páginas ella reconoce que Hermoso no evidenció en ningún momento que se había sentido agredida, pero ante el juez que esta declaración la hizo bajo presión.

Pero las coacciones no siguieron ahí y Patricia Pérez denuncia que fue sometida un acoso brutal para lograr que la futbolista cambiara su versión en favor de Rubiales. La responsable de comunicación denunció que Rubiales la mantuvo encerrada en un despacho durante más de tres horas y que la presionó para que firmara un documento que sostenía que Hermoso era la autora de las declaraciones que se difundieron en un comunicado emitido apenas unas horas después del escándalo. Luis Rubiales convocó a Patricia Pérez en su despacho, y -según adelantó El Confidencial que tuvo acceso a su denuncia, no estaba solo. Le acompañaban su padre, el ex político Luis Manuel Rubiales, junto a otros miembros de la Federación Según informa el medio digital, la jefa de prensa fue sometida a presiones durante más de 3 horas por sus superiores más directos. Durante la reunión se vivieron momentos de gran tensión, ya que incluso -siempre según la denuncia- intentaron fabricar pruebas falsas.

Pérez formalizó su denuncia ante el departamento de Compliance de la RFEF y la ratificó ante el juez. Ahora, anuncia que no seguirá con el proceso.