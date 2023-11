Montse Tomé revela que no se habla con Vilda y lanza una dura acusación contra Rubiales: "Me obligó..."

La seleccionadora española femenina, Montse Tomé, habló en 'Radioestadio Noche' de 'Onda Cero', sobre varios asuntos, entre ellos la famosa Asamblea de la RFEF en la que Luis Rubiales decidió no dimitir como presidente y ella aplaudió. "Yo directamente no quería ir y se me obligó. Al final hice lo que lo que me obligaron a hacer y evidentemente, cuando salí de aquella Asamblea me fui mal. Por eso luego sucedió lo del comunicado, etcétera, etcétera y todo lo que ya sabemos. No he vuelto a hablar con Jorge Vilda", aseguró.

El propio Luis de la Fuente ya afirmó hace unas semanas esta misma versión sobre la Asamblea. Un argumento que concuerda con las palabras de la actual seleccionadora.

"Mis primeras ruedas de prensa eran raras porque los temas que que se abordaban eran poco de fútbol. Para mí era casi todo algo nuevo, situaciones que no había vivido", dijo.

Niega problemas

"Con ellas no hay ningún problema que ellas puedan decir ni que yo pueda decir y siempre han tenido conmigo y hemos tenido con ellas una relación profesional y de respeto. Aquí ha habido la situación que todos sabéis y cada uno hemos podido reaccionar de la mejor manera ayudándolas y ha sido lo correcto. Las dudas de la confianza de las jugadoras, las dudas de la continuidad en el cargo y eso es algo que yo no sentía y tampoco era cierto, pero al final los medios que lo hicieron decidieron sacarlo. Es algo que tampoco puedo controlar. Mi familia lo ha pasado mal por cosas que se han dicho de mí que no son ciertas. Las jugadoras nunca tuvieron dudas sobre mí, siempre tuve su confianza", matizó.